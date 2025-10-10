Iñaki López da donde más puede dolerle a Ayuso en su réplica al polémico "váyanse a abortar a otro lado"

Este jueves 9 de octubre, en 'Más Vale Tarde' Iñaki López no se ha mordido la lengua a la hora de responder a Isabel Díaz Ayuso tras su nueva polémica en la Asamblea de Madrid. La presidenta ha insistido en su negativa a establecer un registro de médicos objetores sobre el aborto como dicta la ley.

Tras dejar claro que "no se va a señalar en la Comunidad de Madrid", la líder del PP zanjaba el debate con un "váyase a otro lado a abortar". Una de las frases, según los partidos de la oposición, más "crueles" que se recuerdan en política. Tras mostrar sus polémicas declaraciones, en el programa de La Sexta se han mostrado muy duros con la presidenta madrileña.

"No sé si 'a otro lado' es a otra comunidad o a Quirón", ha dicho Iñaki López, tirando de ironía. Por su parte la socialista Zaida Cantera critica el hecho de que Ayuso "tiene a los médicos señalados en hospitales privados y en clínicas privadas donde doctores en la pública no han ejercido el derecho al aborto, pero por la privada sí que han recibido el dinero para que esas mujeres pudieran abortar".

Iñaki López y los colaboradores de 'Más Vale Tarde' sentencian a Ayuso

Acto seguido, Zaida ha dado un dato absolutamente demoledor: en el año 2023 se practicaron 61 abortos en la sanidad pública, mientras que en clínicas privadas se realizaron 17.870. "Claro que se van a otro sitio, a las clínicas privadas porque es el negocio de la señora Díaz Ayuso", sentencia la exmilitar.

También muy dura con la presidenta madrileña se ha mostrado la periodista Pilar Velasco: "Esto que ha dicho Ayuso es lo que Franco decía a las mujeres para que se fueran a Inglaterra a abortar, las que tuvieran dinero". Según la colaboradora, "este es el mayor salto cualitativo en esta provocación cultural y el lío en el que ha metido a Feijóo".

Además, le ha recordado a Ayuso que "no puede elegir cumplir la ley, tiene que cumplirla". "Me da igual que la lista de objetores sea en un hospital público o en Quirón. Pero las mujeres tienen derecho a abortar en la Comunidad de Madrid", sentencia la periodista en el programa presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.