Gonzalo Miró pone en el disparadero a Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso con su honesta sentencia del caso Zapatero en TVE

Este sábado, en 'Malas Lenguas Noche' han analizado el polémico tuit de Miguel Ángel Rodríguez sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gonzalo Miró no ha dudado en ponerle en su sitio, recordando las barbaridades que ha dicho y hecho en los últimos tiempos, con absoluta impunidad.

El pasado jueves, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso volvió a hacer uso de su cuenta de X para presumir de tener información "privilegiada" por parte de los Tribunales. "Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas pa'lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vais a ir pa'lante…", escribió Rodríguez, usando la expresión "pá'lante' para hacer referencia a los dirigentes que, según él, van a acabar en prisión".

Sobre ese polémico mensaje han hablado este sábado en el programa conducido por Jesús Cintora en TVE. Gonzalo Miró ha sido uno de los colaboradores más duros con Miguel Ángel Rodríguez, del que ha dicho "que es un contaminador de lo que son las normas de la democracia para la convivencia. Este tipo ha mentido en sede judicial", ha recordado, aunque ha sido interrumpido por una de sus compañeras, recriminándole que le llamara "tipo": "A mí no me gusta tratar despectivamente a nadie".

"Hombre no le voy a llamar caballero", ha respondido el periodista deportivo, con sorna. Acto seguido, ha recordado las barbaridades que el jefe de Gabinete de Ayuso ha hecho en los últimos tiempos: "Este que a ti te parece un provocador ha mentido en sede judicial, ha amenazado con cerrar medios de comunicación, ha reconocido en sede judicial que se inventa noticias para propagar bulos… el personaje es de este nivel".

Gonzalo Miró esgrime sus argumentos para pensar que hay 'lawfare'

"Este no es un provocador, este las reglas de la democracia se las pasa por el forro. Ese es Miguel Ángel Rodríguez. Aquí lo tenemos, presumiendo de lo que sabe que va a pasar. Ese es el tipo de personajes de los que se rodea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estas cosas están demostradas, incluso reconocidas por él", ha añadido Gonzalo Miró.

Además, ha dejado claro que "los que pensamos que hay lawfare en este país no es por un caso concreto. Yo lo que veo es cómo se trata a uno o a otro. Los tiempos de la justicia en un caso o en otro. Yo en la 'Kitchen' no puedo entender que no se impute a Cospedal o a Rajoy, yo no lo entiendo, y un ciudadano normal no lo entiende. En este país, ¿de verdad no han pasado las suficientes cosas como para que haya alguna gente, entre los que me incluyo, que podamos poner en duda cómo funciona la justicia? Porque argumentos hay", ha sentenciado.

Gonzalo Miró sobre Miguel Ángel Rodríguez: "Este tipo ha mentido en sede judicial. Este tipo ha amenazado con cerrar medios. Ha reconocido en sede judicial que se inventa noticias para propagar bulos. Las reglas de la democracia se las pasa por el forro.

Lo que veo es cómo se… pic.twitter.com/OBz2AwtSBs — La Pandereta (@LaPanderetaES) May 23, 2026

Durante la manifestación organizada por el PP y Vox este sábado en Madrid, un periodista de TVE le ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez "¿cómo puede conocer por adelantado la decisión de los jueces?". A lo que él, con total altanería ha contestado: "Es un truqui que no te puedo desvelar". Una respuesta que Sarah Santaolalla ha calificado de "un ataque a la democracia, a la justicia y al Estado de derecho. Es la demostración de que en los juzgados se está haciendo política".

🔘 Miguel Ángel Rodríguez, al ser preguntado "¿Cómo puede conocer por adelantado la decisión de los jueces?": "Ese es un truqui que no te puedo desvelar".



💢 Sarah Santaolalla: "Es un ataque a la democracia, a la justicia y al Estado de derecho. Es la demostración de que en los… pic.twitter.com/TOQhqbHYVe — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 23, 2026

Gonzalo Miró carga contra Ayuso tras equiparar a Sánchez con Zapatero

Por otro lado, en 'Malas Lenguas Noche' también han mostrado unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en un acto público, cargando, una vez más, contra el presidente del gobierno: "Sánchez ha unido su destino a Zapatero, porque Zapatero es el padrino del 'Sanchismo'", espetó sin tapujos la presidenta madrileña.

Tras la emisión de estas declaraciones, Gonzalo Miró ha tomado la palabra para dar su opinión al respecto: "Yo siempre digo lo mismo con respecto a Ayuso, sería gracioso escucharla si realmente no tuviera el cargo que tiene. Pero ya más allá del contenido, el tono creo que es preocupante porque creo que es bastante impropio de la presidenta de una Comunidad, ya no lo que dice sino cómo lo dice".

"Yo a Ayuso a la única persona a la que he visto pedir presunción de inocencia, más allá de su entorno más cercano (su pareja), es a Daniel Alves, del resto a nadie. Tiene la habilidad de señalar con una absoluta culpabilidad cualquier indicio que no haya sido probado. Tiene la información privilegiada, supongo que la misma que tiene su jefe de Gabinete", ha concluido Gonzalo Miró, lanzando un nuevo dardo a Miguel Ángel Rodríguez.