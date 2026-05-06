Silvia Intxaurrondo desmonta en apenas dos minutos a Miguel Ángel Rodríguez tras su juicio por filtrar datos de periodistas

Silvia Intxaurrondo ha sido incapaz de ocultar su sorpresa ante las última comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, que continúa siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos tras compartir en un chat la identidad de dos periodistas de El País que investigaban una información relacionada con la vivienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Después de que la mano derecha de la presidenta autonómica haya negado ante el juez que recibiese esas imágenes de la Policía, se ha limitado a señalar que la información llegó directamente de un vecino de Ayuso que tenía su teléfono "La pregunta del millón es si los policías pasaron esa información a Miguel Ángel Rodríguez, cosa que sería totalmente ilegal", ha recalcado la conductora de 'La hora de La 1' tras recordar que los dos periodistas ya habían sido identificados por la policía.

Silvia Intxaurrondo echa por tierra la defensa de Miguel Ángel Rodríguez durante su juicio por revelación de secretos

Ha sido entonces cuando Silvia Intxaurrondo ha puesto el foco en las insólitas declaraciones del jefe de gabinete. "Vemos las cosas tan rápido que no reparamos en ellas...", ha señalado visiblemente sorprendida por su versión de lo ocurrido. "Lo que dice la mano derecha, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso es que los vecinos de la presidenta tienen su teléfono... ¿Qué hace un vecino de Isabel Díaz Ayuso con el teléfono del jefe de su gabinete?", ha preguntado extrañada.

🚨Silvia Intxaurrondo desmonta la defensa de Miguel Ángel Rodríguez en dos minutos.



La versión de MAR es que “un vecino” tenía su teléfono, consiguió datos privados de periodistas identificados por la Policía… y se los pasó.



Cada explicación suena más a trama que a casualidad. pic.twitter.com/kwooObp4Im — Nenedenadie (@nenedenadie) May 6, 2026

"Es que a veces lo contamos tan de seguido... ¿Qué hace Alberto Quirón con el teléfono del jefe de gabinete de la vecina?", ha insistido la periodista, echando por tierra una versión de los hechos que más tarde ha sido rectificada por la defensa de Miguel Ángel Rodríguez, alegando que "se había expresado mal". Poco después han aclarado que fue la pareja de Isabel Díaz Ayuso quien recibió las citadas imágenes, y que este a su vez se las facilitó a Rodríguez.

"¿Y por qué le reenvía el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid la foto al jefe de gabinete de la presidenta?", ha preguntado entonces Silvia Intxaurrondo, aún perpleja por el complejo entramado que encierra este episodio, que se remonta a marzo de 2024. Fue entonces cuando Miguel Ángel Rodríguez compartió la imagen de los dos periodistas junto a sus nombres y apellidos asegurando que "dos periodistas de El País habían estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluyendo niñas menores de edad", tildándolo como "un acoso habitual en dictaduras".

Han tenido que pasar más de dos años para que la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso responda ante la justicia. Y es que, aunque en un principio la jueza archivó la causa por la filtración de datos personales, los querellantes presentaron un recurso contra la resolución que en última instancia ha sido admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, llevando al jefe de gabinete a tener que aclarar la procedencia de estas imágenes.

"La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El PSOE mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo, pero nunca hubo revelación de secretos", ha expuesto Miguel Ángel Rodríguez durante su comparecencia, asegurando que "jamás ha hablado con la Policía sobre ese asunto".