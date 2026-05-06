Alba Carrillo vuelve a TEN y se deslengua con este recado a Ayuso tras su viaje a México con el dinero de los madrileños

Tras desaparecer de 'El Sótano Club' durante unos días, Alba Carrillo ha retomado las riendas del espacio de TEN este miércoles dispuesta a aclarar el motivo de su sonada baja. Así, la presentadora ha arrancado la emisión sincerándose sobre la recaída de un problema de salud que ha sufrido, aprovechando el programa para lanzar un afilado dardo contra Isabel Díaz Ayuso sobre la sanidad pública madrileña.

"He vuelto, os quiero contar lo que me ha pasado porque me habéis estado preguntando mucho, sé que estáis preocupados y tengo la obligación", ha comenzado señalando la ex modelo nada más reencontrarse con la audiencia de TEN este miércoles, recogiendo el testigo de Alberto Guzmán, que dio el salto de colaborador a presentador este lunes ante su inesperada ausencia.

Alba Carrillo apunta y dispara contra Isabel Díaz Ayuso tras sincerarse sobre su última emergencia médica: "Que el dinero público no sea para sus vacaciones"

Así, Alba Carrillo ha rememorado un episodio de salud que también la apartó en 2025 de la televisión. "Sabéis que el año pasado me dio una sordera súbita por estrés, entonces el lunes por la tarde me empezaron a dar otra vez los síntomas. Lo bueno es que como ya sabía lo que tenía que hacer, me fui corriendo al hospital", ha continuado explicando la comunicadora, sincerándose sobre esta recaída.

"Ahora estoy con corticoides, lo aviso por si alguna señora me ve por la calle y se le ocurre decirme que estoy más gorda, probablemente ocurra porque me hincho con los corticoides", ha añadido con sorna ante las posibles críticas o comentarios por su aspecto físico. "Lo importante es que estoy aquí, vuelvo a trabajar que tengo muchas ganas y estoy muy feliz. Y quiero hacer un inciso, porque si no me muero", sentenciaba entonces la ex modelo.

Alba Carrillo HA VUELTO y vuelve con TODO: "nosotros tributamos no para que usted se vaya de vacaciones diez días, sino para que tengamos la sanidad que nos merecemos".#ElSótano06M pic.twitter.com/LVXgGq5jRb — TEN TV (@TENtv) May 6, 2026

Ha sido entonces cuando ha querido poner en valor la atención médica que ha recibido estos días, lanzando un dardo contra Isabel Díaz Ayuso. "Estando en el hospital, los médicos maravillosos, tardan como dos horas de media en atender a las urgencias. Entonces me gustaría pedir a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, que seguramente no me esté escuchando ahora porque está de vacaciones pagadas en México", ha señalado Alba Carillo aplaudiendo el trato que ha recibido en el Hospital Puerta de Hierro.

"Que por favor, el dinero público de todos los madrileños lo destine a todos esas personas que están trabajando en los hospitales horas y horas que tienen luego que dictaminarnos cosas y estar por nosotros. Había un montón de abuelitos en la sala de espera dos o tres horas", ha sentenciado entonces la conductora de 'El sótano club' entre aplausos de sus compañeros de TEN.

"Yo soy una persona joven y no me importa esperar, pero por favor me gustaría que el dinero de los que tributamos no sea para que usted se vaya de vacaciones 10 días, sino para que tengamos la Sanidad que nos merecemos", terminaba advirtiendo Alba Carrillo en solidaridad con los más mayores, que tienen que soportar largas listas de espera hasta ser atendidos en los centros de Salud por cualquier urgencia.