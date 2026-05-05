El Gran Wyoming se mofa de Isabel Díaz Ayuso en 'El Intermedio' tras su surrealista discurso sobre la vivienda

Isabel Díaz Ayuso se encuentra de viaje oficial a México con el que, según ella, pretende intensificar las relaciones económicas y culturales entre ambos territorios. Este lunes, en 'El Intermedio', El Gran Wyoming y Sandra Sabatés han analizado minuciosamente los actos que ha llevado a cabo la presidenta madrileña en el país azteca.

El presentador se ha mostrado muy sorprendido por esta visita, ya que hace no mucho, Ayuso definió a México como un "narcoestado gobernado por la ultraizquierda". Tal y como ha informado el conductor del programa de La Sexta, la política del PP ha asistido a una misa en Guadalupe, y participará en un homenaje a Hernán Cortés. Aunque el "plato fuerte" de su visita será un encuentro con Nacho Cano: "Y diréis, ¿pero esto no lo puede hacer en Madrid, que vive al lado?".

"A ella le gusta hacer las cosas in situ, por eso no descartaría que pronto anuncie su próximo viaje oficial a Nueva York para comprobar si allí los jamones son de verdad de york", ha bromeado El Gran Wyoming. Tras esto, Sandra Sabatés ha explicado que este viaje se produce unos días después de la celebración del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. Ayuso no invitó a nadie del Gobierno central, como ya ha hecho en los últimos años, y después concedió una entrevista a Telemadrid cargada de polémicas declaraciones.

El apocalíptico mensaje sobre la vivienda de Ayuso, deja sin palabras a El Gran Wyoming

En dicha entrevista, la presidenta madrileña "volvió a sembrar las dudas sobre un posible pucherazo electoral. Ante esto, el conductor de 'El Intermedio' le propone que "renueve su stock de fake news, esta ya huele" y le pregunta si realmente "quiere sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones en España".

Un argumento, en su opinión, "un poco tonto", ya que cabe recordar que "el PP las está ganando todas. Ella concretamente sacó mayoría absoluta. ¿Están hinchados los resultados? ¿Hay pucherazo?". "Cualquiera diría que pretende hacer daño a la democracia y no entiendo por qué, porque a la democracia no se la puede derivar al grupo Quirón", ironiza Wyoming.

En esa misma entrevista, Ayuso también mandó un mensaje apocalíptico, y bastante surrealista, sobre la situación de la vivienda en España. "Han hundido la propiedad, la gente no quiere tener casas, antes los españoles tenían a lo mejor la de la playa, la suya o la de pueblo, y ahora la gente se las quita de encima, no quiere tener problemas. Entonces van a pisos turísticos y el Gobierno va por detrás persiguiéndoles", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras la emisión de sus declaraciones en 'El Intermedio', El Gran Wyoming no daba crédito. "¿Ha vuelto a beber?", se pregunta el presentador, antes de sentenciar: "Esto no es Inteligencia Artificial, es no inteligencia". "¿Os pensabais que el problema es que a los chavales no les da la vida para pagar una habitación? ¡Qué dices, no quieren casas! ¡No quieren segundas ni terceras viviendas!, porque les persigue el Gobierno. Escuchando hablar a Ayuso da la sensación de que vive en otro planeta, y en parte pues sí, técnicamente su ático dúplex tiene la superficie de mercurio", concluyó el presentador, con su habitual ironía.