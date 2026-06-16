Qué invitadas van hoy, martes 16 de junio a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras abrir la semana recibiendo por primera vez a Carlos Torres, 'La Revuelta' regresa al prime de La 1 este martes con más sorpresas. David Broncano y su equipo retrasarán su horario de emisión habitual por primera vez esta semana con motivo del partido del Mundial de fútbol entre Francia y Senegal. Así, el espacio de entrevistas ocupará el hueco de 'Al cielo con ella', arrancando a las 23:00 horas para competir contra 'Cara al show' en La Sexta.

La visita del protagonista de 'La reina del Flow' se tradujo este lunes en un 10.4% de share y 1.275.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 13.6% de share y 1.637.000 espectadores gracias a la visita de Pablo Chiapella y JJ Vaquero. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 7.8% de cuota de pantalla y 942.000 seguidores en Telecinco.

'Kubaita', 'Quilla' y María José Llergo, las invitadas de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 16 de junio 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá a Tom Holland y Zendaya, que visitarán por primera vez el espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de la nueva entrega de la saga de Spider-Man, 'Brand new day', que llegará a los cines el próximo 29 de julio. Y mientras Marc Giró recibe en La Sexta a Nacho Duato y David Uclés, David Broncano recibirá a Carmen Arce y Maria Ángeles Pérez, más conocidas como "Kubalita" y "Quilla", pioneras de la Selección femenina española de fútbol, además de cerrar la noche con María José Llergo.

Espectacular programa el de esta noche



→ A las 23h empieza hoy el programa 🙂 pic.twitter.com/DvazgIM5TH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 16, 2026

Las veteranas futbolistas acudirán al espacio de David Broncano este martes justo antes del estreno de 'Pioneras: solo querían jugar', la película que rinde homenaje a la primera Selección española femenina de fútbol y que pone en valor cómo hicieron historia desafiando la subordinación legal de la mujer durante la dictadura franquista persiguiendo su sueño: jugar al fútbol.

Además de las protagonistas de la cinta, que llegará a los cines este viernes 12 de junio, 'La Revuelta' recibirá durante la recta final de la noche la intérprete María José Llergo, que despedirá la emisión con una actuación en directo de su nueva música.