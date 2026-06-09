Jesús Cintora califica de bulo este momento de Ayuso con Susanna Griso: "Se ha ido a Antena 3 a soltar esto"

Jesús Cintora ha arrancado este martes 'Malas Lenguas' haciéndose eco de las declaraciones que realizaba Isabel Díaz Ayuso ante Susanna Griso en 'Espejo Público' sobre el tercer mundo y el problema migratorio mundial que existe según la política madrileña.

"Ayer, fotos con el Papa, y hoy, Isabel Díaz Ayuso diciendo que hay un problema con los migrantes porque prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil, y que entonces incluso pueden hacer la travesía en dos horas para cambiar de vida. Se ha ido hoy a Antena 3 a soltar esto", empezaba explicando el presentador.

Tras ello, 'Malas Lenguas' ofrecía el extracto de la entrevista de Ayuso en 'Espejo Público' asegurando que "tenemos un problema de gran orden mundial con los movimientos migratorios". "Hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres. Esto no va a parar. Con un teléfono móvil están viendo que ellos con sus hijos en dos horas, en tres días, o en una semana de travesía aunque se jueguen la vida, su vida va a cambiar", soltaba la presidenta de la Comunidad de Madrid ante Susanna Griso.

A la vuelta del vídeo, que repetían porque Esther Palomera se había quedado descolocada y decía no haber entendido nada, Jesús Cintora era incapaz de callarse. "Además del bulazo de que prácticamente todos tienen teléfono móvil en el tercer mundo, esto es muy llamativo, ayer con el papa y hoy soltando estas barbaridades sobre los migrantes. Y al mismo tiempo, hoy en Castilla y León pacto del PP y Vox con la prioridad nacional, pero esto es lo que hay", señalaba el presentador.

"Yo creo que el problema lo tiene Isabel Díaz Ayuso con el reconocimiento de los derechos humanos y lo que ella entiende por solidaridad y por ordenación de la inmigración. Creo que la parte que ayer el PP no entendió o no quiso entender del discurso del Papa y que han intentado apropiarse de él, no entendió que no había ningún apartado que se refiriera a la realidad nacional ni al desprecio ni a la estigmatización del inmigrante que es lo que está haciendo el PP en su acuerdo con Vox. Deberían darle algunas lecciones de lo que son los derechos humanos, sobre lo que es la inmigración y lo que es la integración. Estos conceptos no los tiene todavía claros Ayuso", sentenciaba Esther Palomera.

🗣️ Ayuso señala un problema migratorio mundial: "tienen móvil, aunque sean extremadamente pobres



💢 "Yo creo que el problema lo tiene Ayuso con el reconocimiento de los derechos humanos", apunta @estherpalomera en #MalasLenguas pic.twitter.com/O497Sfaxw6 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 9, 2026

A lo que Jesús Cintora contestaba de forma aún más contundente. "Lo que pasa es que vamos a ver. Hay un concepto también de ignorancia. Es que decir que prácticamente todos en el tercer mundo tienen un móvil es ignorancia supina, aparte de falta de humanidad, es no saber lo que es el tercer mundo. Dice que prácticamente todos en el tercer mundo tienen un móvil y se queda tan ancha", añadía el periodista.

"Yo creo que es un comentario tan cruel como ignorante. Es un comentario desde la frialdad y la comodidad de tener un móvil, un plato que llevarte a la boca y un techo que te proteja, incluso aunque no sepamos cómo pagas ese techo. La realidad es que en el tercer mundo no tienen móviles, no tienen agua potable y tienen que caminar durante días para llegar a un pozo. Hacer este comentario desde una televisión o desde un atril es un comentario contra la humanidad y poco ha aprendido de lo que ha dicho estos días el Papa", concluía Sarah Santaolalla.