Verónica Sanz responde al palo de Cintora a La Sexta en RTVE: "Sorprende que nos traten como enemigo a batir"

Verónica Sanz lleva años vinculada a La Sexta, especialmente a programas de actualidad como 'Sábado Clave', 'La Sexta Xplica' o 'Al rojo vivo'. Ahora, la periodista ha publicado su primera novela, 'Gente bien'. Por tal motivo, ha concedido una entrevista a 'El Periódico' en el que, entre otras cosas, hace balance de su carrera televisiva, y responde al dardo que, hace unos días, lanzó Jesús Cintora a las cadenas privadas.
El presentador de 'Malas Lenguas', utilizó el altavoz que le da su programa en TVE para salir en defensa de la cadena pública y denunciar la campaña en su contra: "Aquí hay absolutamente una campaña contra TVE desde hace tiempo. Y es evidente que se ve lo que va diciendo Vox, lo que dice el PP y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Porque no es solo una cuestión de contenidos, es una cuestión de dinero".
"Que a TVE le vaya bien en audiencia está suponiendo que le vaya peor en audiencia a algunas televisiones privadas y hay campaña en contra de TVE", aseguró Cintora, antes de dejar claro que "nosotros, a diferencia de otros, no nos reunimos con Villarejo ni hablamos de lo que hay que hacer para ir en contra de dirigentes políticos y destruirlos, nosotros no. Y a mí no me llegan órdenes de ningún dirigente político, pero ni ahora ni nunca. ¿Pero qué ocurre? Que están dolidos porque hay una cuestión de audiencia y quieren que nos quedemos en casa, donde hemos estado un buen tiempo. Esa es la clave de todo", sentenció el periodista.
Verónica Sanz: "Una tele pública no debería ir contra una cadena en concreto"
Sobre estas palabras, que muchos interpretaron como una pulla a La Sexta, han preguntado a Verónica Sanz en 'El Periódico'. La catalana se muestra bastante sorprendida: "Me sorprende que se nos trate como competencia de forma tan directa, como el enemigo a batir. La televisión pública la pagamos entre todos: no hay anuncios porque la sostenemos con impuestos. Una tele pública tiene que ofrecer contenidos que interesen a todos, pero no debería ir contra una cadena en concreto".
También se pronuncia sobre la frase con que la que pone fin a 'Sábado Clave' y da paso a 'La Sexta Xplica', en la que anuncia que la audiencia va a ver "la mesa más plural de la televisión". Muchos dan por hecho que es un claro dardo a 'Malas Lenguas Noche', que se emite a la misma hora en TVE, algo que ella desmiente: "Yo siempre doy la bienvenida así porque creo que hacemos un buen trabajo los sábados buscando mesas equilibradas, donde podamos tratar los asuntos con toda la pluralidad posible. Esta semana lo han entrecomillado y han dicho que eso, pero es una frase habitual en el programa".
Respecto a la competencia que supone para 'La Sexta Xplica' el programa de Jesús Cintora, Verónica Sanz le echa la culpa a TVE: "Hay una competencia frontal que nos han planteado ellos. Han venido a hacer un programa de actualidad que, al final lleva los mismos temas y encima es a la misma hora que nosotros. Así que es bastante evidente y con Cintora he trabajado y tengo buena relación. Pero tengo que defender mi producto y en La Sexta llevamos muchos años, casi 15, ofreciendo un espacio de análisis, información y de servicio público los sábados por la noche".
"Nos han intentado quitar de ahí muchas veces con otros programas de la competencia y hasta ahora no lo han conseguido. Así que nosotros vamos a seguir haciendo lo mejor que sabemos para seguir siendo una referencia informativa", sentencia Verónica Sanz.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.