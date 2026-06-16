'El Grand Prix' se refuerza con el regreso de una histórica prueba y su gran novedad para luchar por el access prime time en TVE

RTVE ha presentado todos los detalles de la nueva edición de 'El Grand Prix del Verano' en una rueda de prensa celebrada en Yepes (Toledo), a la que ha asistido El Televisero. El concurso regresará este verano a La 1 con una edición ampliada que contará con 12 pueblos participantes, nuevos juegos y una importante novedad: un programa previo diario para conocer mejor a las localidades y a sus protagonistas.

La localidad toledana de Yepes, que en 2023 acogió la grabación del primer programa del regreso de 'El Grand Prix' a televisión, ha sido el escenario elegido para presentar una temporada con la que RTVE busca consolidar uno de los mayores éxitos de su programación estival. Ramón García volverá a ponerse al frente del formato acompañado por Lalachus, la incorporación de Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla. El programa se refuerza con una edición más ambiciosa que mantendrá la esencia que ha convertido al formato en uno de los grandes fenómenos familiares de la televisión española. "En estos tiempos que corren hace mucha falta la evasión que evoca este programa, una ventana a los pueblos", ha destacado Miriam Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE.

La edición de 2026 contará con nueve entregas: seis programas clasificatorios, dos semifinales y una gran final. En ellas participarán doce municipios de toda España que competirán por convertirse en el pueblo campeón del verano. Ramón García ha celebrado la ampliación del formato y ha destacado el papel que desempeña RTVE al dar visibilidad a localidades que habitualmente quedan fuera de los focos mediáticos. "Cuando RTVE da el visto bueno a este formato, la televisión pública da la oportunidad a pueblos pequeños como Yepes de tener una visibilidad a nivel nacional. Ese es el concepto de televisión pública", ha defendido.

Un programa más largo y con el regreso de una mítica prueba

Ramón y la vaquilla de El Grand Prix

Una de las principales novedades de esta temporada será la incorporación de un nuevo bloque previo titulado 'Grand Prix presenta', que se emitirá en el access prime time y servirá para conocer mejor a los pueblos participantes. Según ha explicado Carlo Boserman, director general del Grupo iZen, este espacio mostrará la preparación de cada municipio y enfrentará a padrinos y capitanes en una competición especial para conseguir la denominada Carta de Oro, que podrá resultar decisiva durante la competición.

La nueva edición incorporará además tres o cuatro pruebas inéditas y recuperará uno de los juegos más emblemáticos de la historia del formato: la cucaña. Boserman ha compartido incluso una anécdota sobre los ensayos previos. "No conseguíamos que nadie subiera la cucaña. Un día Ramón y yo dijimos: 'Ya verás que cuando vengan los participantes la suben rapidísimo'", ha recordado entre risas.

Además, los padrinos tendrán un papel mucho más activo y participarán en un mayor número de pruebas junto a los vecinos de cada localidad. Entre ellos estarán rostros tan conocidos como Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares entre otros. Junto a la cucaña regresarán otros clásicos como 'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'El diccionario', además de las míticas cortinillas de los años 90, que volverán de la mano de Lalachus.

Lalachus y Gorka Rodríguez, dos niños del Grand Prix y un sueño cumplido

Uno de los focos de la presentación ha estado puesto en la incorporación de Gorka Rodríguez como nuevo copresentador del formato. Ramón García no ha podido ocultar la emoción que le produce compartir esta aventura con dos personas que crecieron viendo el programa. "Tanto Lalachus como Gorka son niños de 'El Grand Prix'. Me emociona que me cuenten cómo veían de pequeños el programa. La suerte es mía de trabajar con ellos", ha asegurado.

Por su parte, Lalachus ha reivindicado el carácter único del concurso dentro de la televisión actual. "Es el programa con más pureza televisiva que tenemos en parrilla", ha afirmado. La humorista ha destacado además cómo el programa sigue conectando con nuevas generaciones. "Este año he tenido la suerte de que me paren y me reconozcan niños. Es un programa que une generaciones", subraya.

La incorporación de Gorka Rodríguez ha dejado algunos de los momentos más emotivos de la presentación. "Yo soy niño 'Grand Prix', pero también soy niño Ramón García”, ha confesado. "En los 90 él era la ventanita que yo veía desde casa". El comunicador ha recordado que siendo pequeño llegó a escribir una carta al presentador explicándole que quería dedicarse a la televisión. "Le mandé una carta contándole que quería ser presentador y él me respondió con una foto”, ha relatado emocionado.

Ahora, décadas después, se convierte en el primer copresentador masculino que acompaña a Ramón García en la etapa moderna del concurso. "Yo no me había permitido soñar esto", nos reconocía. El propio Gorka ha revelado además un reciente mensaje de Ramón García que resume el espíritu de esta nueva etapa. "Hace poco me envió una foto de los dos diciendo: 'Los sueños se cumplen'".

Un clásico que sigue siendo el rey del verano

Imagen de la presentación de 'El Grand Prix' en Yepes (Toledo)

'El Grand Prix del Verano' afronta esta nueva edición después de haberse consolidado nuevamente como una de las grandes bazas estivales de RTVE. La edición de 2025 lideró su franja con un 12,4% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores de media por programa.

Con más pueblos, nuevas pruebas, una duración ampliada y el regreso de algunos de sus elementos más icónicos, RTVE busca reforzar una fórmula que sigue funcionando más de tres décadas después. Como ha resumido Ramón García durante la presentación, "El Grand Prix está para comérselo desde el principio hasta el final". Y todo apunta a que este verano volverá a demostrarlo.

Los 12 pueblos de 'El Grand Prix 2026'

Las localidades que competirán este verano son: