'En tierra lejana', avance semanal del 29 y 30 de junio: El rescate de Deniz, Demir apuñalado y un disparo en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 29 y martes 30 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 29 de junio

Cihan consigue rescatar al pequeño Deniz del río. La experiencia refuerza todavía más el vínculo entre ambos y también acerca a Cihan y Alya, que cada vez se muestran más unidos.

Mientras tanto, Mine recibe una noticia que puede cambiarlo todo al descubrir que está embarazada de Cihan.

Por otro lado, Demir intenta provocar los celos de Kaya llevando a Zerrin a cenar a un restaurante. Para evitar que la situación vaya a más, Zerrin acaba abrazando a Demir delante de él, con la esperanza de que Kaya acepte de una vez que su historia ha terminado.

La relación entre Cihan y Deniz da un paso más cuando el niño lo llama "papá" por primera vez. Más tarde, incluso pide dormir entre Cihan y Alya, un gesto que emociona a ambos. Al enterarse, Sadakat deja entrever que el pequeño está destinado a convertirse en el futuro líder de los Albora.

Zerrin, incapaz de soportar la vida junto a Demir, intenta acabar con él apuñalándolo. Aunque consigue herirlo, Demir sobrevive al ataque.

Tras recibir el alta, Fikriye regresa a la mansión. Aunque Sadakat se opone, Cihan permite que permanezca allí.

A pesar de las reticencias de Sadakat, Fikriye consigue conocer a su nieto. Durante la visita, Deniz le enseña su habitación y una fotografía llama su atención. En ella aparece Halis, y ese detalle hace que Fikriye recuerde una conversación que mantuvo con él tiempo atrás, cuando le mostró una foto de Alya, Boran y Deniz. Poco a poco empieza a sospechar que la muerte de Boran esconde mucho más de lo que le hicieron creer.

Mientras tanto, Şahin da un paso importante al crear su propia empresa y consigue atraer a varios de los clientes que hasta ese momento trabajaban con Cihan, abriendo un nuevo frente en la guerra entre ambos.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 30 de junio

Fikriye escucha por casualidad a Sadakat decir que piensa acabar con la vida de alguien. En cuanto Alya se entera, comprende que la víctima solo puede ser Ugur. Como no consigue localizar a Cihan, recurre a Nare para que le haga llegar el aviso. En cuanto él recibe la noticia, sale con sus hombres hacia el lugar donde tienen retenido al médico.

Cuando Alya llega, Sadakat está apuntando a Ugur con una pistola. Él ha conseguido soltarse parcialmente y aprovecha un descuido para arrebatarle el arma. Durante unos segundos es Ugur quien mantiene encañonada a Sadakat, hasta que Cihan aparece y le dispara en la mano. Aun herido, Ugur consigue escapar en un coche.

Por otro lado, Nare le pide a Alya que la cubra porque quiere ver a Şahin. Ambas hacen creer que tiene que acudir al hospital para una revisión médica, pero Oskan sospecha de la excusa y decide seguirla. Cuando descubre que se ha reunido con Şahin, llama inmediatamente a Sadakat para contárselo.

La llegada de Sadakat desencadena un nuevo enfrentamiento. Furiosa, abofetea a Nare y la discusión termina convirtiéndose en un forcejeo entre todos los presentes. Obligada a elegir entre su marido y Şahin, Nare toma una decisión definitiva y se marcha con él.

Poco después llegan Cihan, Kaya y varios hombres de los Albora. También aparece Demir acompañado de Zerrin. Cihan intenta convencer a Şahin para que deje marchar a Nare, recordándole que sigue casada y que no puede quedarse allí. Şahin, sin embargo, se niega a separarse de ella. Más tarde le cuenta lo ocurrido a Ecmel, que termina enfrentándose también a su propio hijo por la decisión que ha tomado.