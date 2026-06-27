Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como ya es habitual.

Cabe recordar que el final de 'Una nueva vida' se acerca y será a finales de agosto o primeros de septiembre cuando la ficción se despida de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Suna se encuentra en el hospital gravemente herida después de que los hombres de Çiçekas altaran la mansión con disparos.

Los médicos descubren que Suna está embarazada y todos sus familiares se quedan muy sorprendidos con la noticia, mientras que ella sigue luchando por su vida.

Los Korhan culpan a Abidin de lo sucedido, pero él no quería que nadie saliera herido, y mucho menos su mujer.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, el hijo de Çiçek abusaba de Ifakat y esta volvía devastada a la mansión. Seyran intentaba consolarla y mostrarle todo su apoyo.

Ferit aparecía muy enfadado en la casa de la gran señora y disparaba a varios de sus hombres.

Suna seguía acercándose a Ferit, pero él quiere olvidar lo que pasó entre ellos. Además, Ferit se mostraba muy distante con Seyran y ella no sabía qué hacer.