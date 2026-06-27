Terelu Campos se plantó en 'De Viernes' ante estas preguntas sobre Rocío Carrasco: "Que me disculpe la dirección; jamás lo haría"

Este viernes, 26 de junio, Terelu Campos se sintió acorralada por sus compañeros de 'De viernes'. El motivo no fue otro que su presencia en el estreno de 'La más grande', el documental sobre Rocío Jurado que ya se puede ver en Movistar Plus+ y que ha sido producido por su hija, Rocío Carrasco, íntima amiga de Terelu.

"Rocío estaba nerviosa, pero luego también muy emocionada porque todas las personas que estuvieron en el Cine Callao vieron emoción, lágrimas, sentimiento y risas", explicó la hermana de Carmen Borrego en el programa nocturno de Telecinco. Además, contó que los asistentes "vimos dos capítulos completos, que creo que en total son cuatro. El primero es un poco más lento, pero el segundo recuerdo que dije: '¿Ya se ha acabado?'".

Una de las incógnitas que rodeaban al documental era saber sin aparecerían los miembros del clan Mohedano, con los que Rocío Carrasco no tiene relación desde hace años. Terelu Campos confirmó en 'De viernes' que tanto Rosa Benito como Amador Mohedano aparecen en las imágenes de archivo: "Sí salen, además con imágenes preciosísimas. Con mucho cariño". Pero dejó claro que ninguno de ellos ha participado en el documental.

Sin embargo, pronto la colaboradora se vio acorralada por sus compañeros. "¿Te invitó Rocío? ¿Ya habéis retomado esa relación que parece que estaba un poco fría?", le preguntó un incisivo Antonio Rossi. La misma sorpresa que manifestaron Ángela Portero y Lydia Lozano por la presencia de su compañera en el evento. Sin embargo, la periodista negó que su relación con Rocío se hubiera enfriado: "Dije que había tenido menos contacto con ella, no que no tuviera contacto. Por circunstancias de trabajo diferentes, de ella con el espectáculo, grabando ese programa de televisión fuera de España, había motivos suficientes para no tener una relación fluida. Pero, por ejemplo, ella nada más llegar a España, yo hablé con ella".

Terelu Campos se revuelve en 'De Viernes'

Ángela Portero le recordó a Terelu Campos que su amiga no estuvo presente en el estreno de la obra de teatro que ella protagonizó: "Dijiste aquí que hacía mucho que no hablabas con ella y nos sorprendió mucho que Rocío no fuera al estreno de tu obra de teatro. O sea, que tú sí la apoyas, pero ella no fue". Pese a esto, su compañera dejó claro que "yo no hago las cosas porque los demás las hagan. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas y punto. Ni hago las cosas a cambio ni exijo a nadie que haga nada".

🗣️ Terelu Campos revela en qué punto se encuentra actualmente su relación con Rocío Carrasco: "Yo no hablo con Rocío de su familia".



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Tras esta aclaración, Antonio Rossi continuó con su interrogatorio, formulándole si había hablado con Rocío Carrasco sobre la demanda que le ha interpuesto Gloria Camila por el famoso diario secreto de 'La más grande' en el que se ha basado su heredera universal para hacer la docuserie. Visiblemente molesta, Terelu Campos se plantó ante la dirección de 'De viernes': "Perdonadme, y que me disculpe la dirección del programa también, pero yo no soy la productora, la inductora o la directora (del documental). Me preguntáis unas cosas que no tengo por qué conocer", espetó.

Al resto de los colaboradores les resultó extraño que si tan amigas son no hablen de este tipo de temas. Pero la periodista alegó que "no era el momento de que yo le dijera a Rocío, en el estreno del documental, que me he enterado de que la van a demandar. ¿Se lo preguntaré? Pues sí o no. Yo no hablo con Rocío de su familia". Tras esto, pidió a sus compañeros que respetasen su relación con Rocío Carrasco: "Tengo mis relaciones personales como yo quiero, no como quieren los demás".

Por último, dirigiéndose a Rossi, le dijo: "Si tú fueras mi amigo, puedes estar seguro de que no reproduciría públicamente las conversaciones privadas que tenga contigo. Jamás lo haría", sentenció Terelu Campos, dando por zanjado el tema.