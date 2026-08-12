'Una fiesta de muerte': Lista completa con los famosos concursantes de su segundo programa en Antena 3

Antena 3 ha anunciado oficialmente este miércoles a los siete nuevos famosos que participarán en el segundo especial de 'Una fiesta de muerte', el programa tipo Cluedo que presenta Ángel Llàcer y cuyo primer especial se emitió en el mes de abril liderando la noche del sábado.

Tras el exitoso estreno de su primera programa, la fiesta más misteriosa y exclusiva de la televisión volverá a abrir sus puertas muy pronto en el prime time de Antena 3. Y lo hará recibiendo como invitados al cantante Carlos Baute, al dúo cómico Los Morancos formado por los hermanos Jorge y César Cadaval, al actor Jorge Sanz, a la humorista Susi Caramelo, a la periodista Isabel Forner y al cocinero David de Jorge, más conocido como Robin Food.

Àngel Llàcer volverá a ejercer de anfitrión de esta fiesta, guiando la investigación y aportando las claves necesarias para acercar la verdad a sus siete invitados. Una velada que, en esta ocasión, lleva por título 'Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc' y convierte la célebre estación del Pirineo aragonés en el escenario de un nuevo crimen en el que uno de estos famosos será víctima de un misterioso asesinato. Los seis supervivientes deberán competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, pero solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

'Una fiesta de muerte' regresará muy pronto al prime time de Antena 3 después de que el primer especial, 'Muerte en el Museo', que se emitió el 25 de abril liderara la noche con un buen 12,8%, superando a sus competidores en +3,7 y +2,9 puntos. El programa consiguió reunir a 1.272.000 seguidores, con más de 3,3 millones de espectadores únicos. Además, se impuso entre todos los grupos de edad, destacando su liderazgo entre los jóvenes: un 14,1% entre los espectadores de 13-24 años, y un 15,6% entre los de 25-34.

Así funciona 'Una fiesta de muerte'

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de este rompedor formato que transforma el Prime Time en una auténtica experiencia de juego. Un auténtico murder mistery trasladado a televisión de forma innovadora y sorprendente, en el que los episodios tienen una duración de 90 minutos y son “autoconclusivos”. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados y con un asesino VIP diferente.

'Una fiesta de muerte' es la adaptación española de ‘A Party to Die For’, un formato original de ITV Studios. El programa nació en Países Bajos y ya se ha emitido con éxito tanto en este país como en el canal M6 de Francia. En España, ‘Una fiesta de muerte’ está producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia y, además de en el Prime Time de Antena 3, también se podrá ver fuera de España a través de atresplayer Internacional y Antena 3 Internacional.

Lista con los 7 famosos participantes:

Carlos Baute

Cantautor y presentador (1974, Caracas). Cuenta con más de 8 millones de discos vendidos a nivel mundial. Su palmarés incluye dos Premios Ondas (2009) por ‘Colgando en tus manos’ y Mejor Artista, varios Premios Dial y el Premio Juventud, consolidándose como una de las figuras más relevantes del pop latino actual.

César Cadaval

Humorista e integrante de ‘Los Morancos’ (1964, Sevilla). Ha recibido la Medalla de Andalucía (2021) y el Premio Ondas (1999) por su trayectoria en la televisión y el mundo del espectáculo. Es coautor de piezas de éxito popular como ‘Sevilla tiene un color especial’ de Los del Río.

Jorge Cadaval

Humorista, actor e integrante de ‘Los Morancos’ (1960, Sevilla). Junto a su hermano, ha liderado audiencias en formatos televisivos y ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla por su contribución a la cultura y el entretenimiento nacional.

Jorge Sanz

Actor (1969, Madrid). Cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el cine español. Posee el Premio Goya a Mejor Actor por ‘Si te dicen que caí’ (1989), seis nominaciones adicionales a los premios de la Academia, y ha sido distinguido con el Fotogramas de Plata en múltiples ocasiones.

Susi Caramelo

Cómica, reportera y presentadora (1980, Hospitalet de Llobregat). Su estilo ha sido reconocido con nominaciones en el FesTVal de Vitoria y la viralidad de sus entrevistas como reportera la han catapultado a tener un impacto digital superior al millón de seguidores en redes sociales.

Isabel Forner

Periodista (1991, Valencia). Especializada en información deportiva y entretenimiento, ha sido reconocida por su versatilidad comunicativa en grandes eventos internacionales como la Champions League y es una de las colaboradoras de ‘Zapeando’.

David de Jorge

Chef y comunicador gastronómico (1970, Fuenterrabía). Formado con maestros como Martín Berasategui, ha ganado en dos ocasiones el Campeonato de España de Cocineros. Además, es autor de numerosos libros de éxito editorial.