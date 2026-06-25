Àngel Llàcer hace perder la paciencia a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Me dan ganas de irme"

Pablo Motos ha recibido este miércoles 24 de junio en 'El Hormiguero' la visita de Àngel Llàcer. El catalán ha acudido al programa de Antena 3 para presentar 'Congelados', el programa con el que se estrenará en La Sexta. Y, aunque la entrevista tuvo un tono distendido, no estuvo exenta de tensión en algunos momentos.

Sobre 'Congelados', Llàcer explicó que "es un programa internacional, que se ha hecho en muchos países. Hay tres capitanes de equipo que traen gente a concursar. Luego está una zona que se llama el congelador, y cuando entras ahí no te puedes mover pase lo que pase, y pueden pasar cosas muy locas". De hecho, aseguró que se rompió un brazo en plenas grabaciones del concurso.

"Pusieron la canción 'Forever Young', me vine arriba y me subí a una silla con rueda, me caí y me rompí el brazo. Era el principio de la grabación de un programa y no podía dejarlo, así que hice el programa con el brazo roto. Cuando acabamos de grabar me llevaron a urgencias y, efectivamente, tenía fractura. El resto de programas los tuve que grabar con el brazo roto, con la mano metida en el bolsillo para disimular", explicó Àngel Llàcer ante un estupefacto Pablo Motos.

En un momento dado, el presentador sacó a colación una de las míticas pruebas que han realizado en 'El Hormiguero'. "Es el concurso de no parpadear y han participado grandes estrellas como Ryan Reynolds”, recordó Pablo Motos, animando a Àngel Llàcer ha participar. Sin embargo, su invitado no estaba muy por la labor y trató de sacar a relucir otros temas para no tener que hacerla. Finalmente, y ante la insistencia del presentador, el catalán terminó haciendo la prueba, aunque no tuvo demasiado éxito y solo aguantó 29 segundos.

El cabreo de Pablo Motos con Àngel Llàcer

Acto seguido, el conductor del programa le preguntó por sus famosas fiestas de cumpleaños. Él recordó algunas de ellas: a los 30 organizó 'La gran fiesta', a lo 35 'La vie en rose' y a los 40 'La fiesta del millón'. En una ocasión invitó a 265 personas con algo en común: todas le caían bien. "Había 265 personas y todo el mundo me caía bien. No había nadie que me cayera mal. Pero podía ser gente con más o menos relación. Pero la cosa es que me caían bien", contó Àngel Llàcer.

Aunque su mayor fiesta de cumpleaños fue cuando cumplió los 40: "Invité a 250 personas, puse una Harley Davidson en la entrada de la celebración y les hice a los invitados cinco pruebas para ver quién la ganaba. Finalmente se la llevó el vecino de debajo de la casa de mis padres". Entusiasmado por lo que acababa de escuchar, el valenciano le lanzó una propuesta: "Esto lo haces en televisión y yo lo vería. Me encanta el formato. Te lo van a comprar".

Pero, para desesperación de Pablo Motos, Àngel Llàcer no colaboraba en sus respuestas, haciéndole perder la paciencia. Lejos de ocultar su malestar, el presentador espetó: "Qué desagradable es este hombre. Intento ser amable con el invitado, pero es que hay noches que es imposible. Me dan ganas de irme a mi casa a dormir".

Aunque ante semejante corte el invitado intentó ser más amable, cuando llegó el final de la entrevista no dudó en reprochar al presentador no haber promocionado lo suficiente su nuevo programa. Esto provocó un nuevo 'rapapolvo' de Motos, quien le dejó claro que "no hemos hablado de 'Congelados' por tu culpa. Se me va lo tiempo".