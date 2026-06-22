Pablo Motos cambió la escaleta de 'El Hormiguero' y retrasó la entrada de sus invitados por la sentencia contra Ábalos

Como cada lunes, Pablo Motos ha avanzado hacia el plató de 'El Hormiguero' bailando junto a sus colaboradores para arrancar una nueva semana de entrevistas en Antena 3. Sin embargo, en lugar de recibir en plató a los invitados de este lunes: Santiago Segura, José Mota, Leo Harlem y Josema Yuste, como viene siendo costumbre nada más empezar el programa, el presentador ha sorprendido dando un inesperado giro a su escaleta.

Tras la pausa publicitaria habitual, el rostro de Antena 3 anunciaba que la noche del lunes, tal y como anunció el pasado jueves, estaba reservada para el cuarteto de humoristas, cuya visita de esta semana se debe al centenario del nacimiento de Luis Sánchez Polack. Por eso, ha sido todo un desconcierto cuando el presentador se ha dirigido a la mesa principal en lugar de dar la bienvenida a su plantel de invitados.

'El Hormiguero' modifica su escaleta para debatir sobre la sentencia de Ábalos: Pablo Motos retrasa la entrada de sus invitados

Allí, en el lado derecho del plató de 'El Hormiguero', se encontraba María Dabán, lista para repasar la sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19, mientras que ha premiado la colaboración con la justicia de Aldama. "Atención, porque hay sorpresas", destacaba Pablo Motos sobre la resolución.

Analizamos con @MarDab1 las últimas novedades sobre la sentencia del caso mascarillas #TipEH pic.twitter.com/4tRnsRJLjI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 22, 2026

"Son penas bastante duras, sobre todo para Ábalos y Koldo. El Tribunal ha sido un poco más suave con Aldama, al que le han caído 4 años y medio, pero se va a librar de la cárcel por colaborar con la justicia", ha explicando la colaboradora del espacio de Antena 3. "¿Pero de los 24 años de cárcel cuántos cumplirá realmente?", preguntaba entonces el comunicador, a lo que la periodista ha contestado una estimación de 15.

Sin embargo, tras unos breves minutos de análisis sobre el futuro de Ábalos en prisión, Pablo Motos terminaba resumiendo la improvisada mesa de actualidad para dar paso a las estrellas de la noche. "Gracias por esta información de última hora, porque es el tema del que está hablando todo el mundo", indicaba el conductor de 'El Hormiguero' recordando que mañana "habrá más" en la tertulia habitual de los martes.