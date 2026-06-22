Quiénes son los 7 invitados que van a 'El Hormiguero' hoy, y toda esta semana del 22 al 25 de junio, en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 22 al jueves 25 de junio a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Pablo Chiapella y JJ Vaquero, entrevistó por primera vez juntos a Zendaya y Tom Holland, se reencontró con Alberto Núñez Feijóo y cerró la semana con la visita de Niña Pastori, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancara este lunes con la visita de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem, que regresarán juntos al espacio de Antena 3 para rendir homenaje al cómico Luis Sánchez Polack. El martes queda reservado para la influencer Roro, que visitará a Pablo Motos antes de su esperado combate en 'La Velada del año'.

El miércoles llega el turno de Àngel Llàcer, que visitará a las hormigas para presentar su nuevo concurso 'Congelados', que llegará próximamente a La Sexta. El jueves, Toñi Moreno será la encargada de despedir la semana repasando su trayectoria en la televisión y algunas de sus anécdotas más divertidas.

Lunes 22 - Santiago Segura, Josema Yuste, Leo Harlem y José Mota

El lunes queda reservado para el cuarteto de influencers, que regresarán juntos a 'El Hormiguero' para rendir homenaje a uno de los cómicos más queridos de todos los tiempos, Luis Sánchez Polack. La cita coincide con el 100 aniversario de su nacimiento, y será un programa muy especial en el que recordar su brillante humor y sus anécdotas más destacadas.

Martes 23 - RoRo

El martes, la influencer Roro se sentará por primera vez con Pablo Motos para hacer un repaso de su meteórica trayectoria en redes sociales y desvelar cómo se está preparando para su cita más importante de este verano: 'La Velada del año' de Ibai, donde volverá a competir sobre el ring. La creadora de contenido, que se hizo famosa al mostrar a sus seguidores los platos que cocinaba para su pareja, acumula ahora millones de seguidores.

Miércoles 24 - Àngel Llàcer

El miércoles, Àngel Llàcer cambiará el plató de 'Tu cara me suena' por el de 'El Hormiguero' para presentar uno de sus nuevos proyectos en Atresmedia, el nuevo concurso con famosos que conducirá este verano en La Sexta. Así, el actor y presentador desvelará todos los detalles de 'Congelados', la nueva apuesta de la cadena para su oferta veraniega.

Jueves 25 - Toñi Moreno

El jueves, Toñi Moreno será la encargada de cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto haciendo un repaso de su trayectoria en los medios de comunicación junto a Pablo Motos. La que es considerada una de las presentadoras más queridas de la televisión andaluza compartirá con la audiencia algunas de sus anécdotas más destacadas.