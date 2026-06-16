Alba Carrillo ataca a 'El Hormiguero': "A sus invitados les engañan; no les explican bien lo que significar ir a eso"

Si hay algo que está demostrando Alba Carrillo en 'El sótano club', el programa que presenta en TEN es que tiene total libertad para decir lo que quiere. De hecho, no ha dudado en criticar tanto a cadenas de televisión como a programas y presentadores. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este lunes con 'El Hormiguero'.

Así, cuando en 'El sótano club' hablaban de cómo Tom Holland y Zendaya están en Madrid para promocionar 'Spider-Man: Brand new day', la película que ha vuelto a unir a la pareja, y de cómo este martes acudirán al programa de Pablo Motos, la presentadora no se cortaba con su reacción.

Con la visita de Tom Holland y Zendaya, 'El Hormiguero' recupera su apuesta por llevar a actores de Hollywood, que esta última temporada ha estado más centrada en invitados nacionales. Pero con la participación de la pareja se aseguran además muchos titulares en prensa.

"¿Sabes a qué programa van ellos dos no?", preguntaba Carlos Peguer cuando hablaban de la mediática pareja de Hollywood en 'El sótano club'. "Sí, al de las hormigas", contestaba Alba Carrillo sin querer dar más bombo al programa de Antena 3.

"Yo creo que les engañan, no les explican bien lo que significar ir a eso. Por ejemplo, a Will Smith le dicen: 'Vete a este, que es el que más audiencia tiene'. Y ellos van, los pobres, pero no saben lo que significa", soltaba sin ningún pudor Alba Carrillo.

Tras escuchar a su compañera, Iggy Rubin quiso ser algo más prudente y dar la cara por el formato de Antena 3 al recordar que es "un programa blanco y en el que menos le van a sacar una imagen...". "¿Blanco?", le replicaba Alba Carrillo. "Es verdad que está muy posicionado pero...", aseveraba el colaborador.

"Políticamente....", insistía Alba Carrillo. Era entonces cuando Carlos Peguer lanzaba el dardo final al ironizar con que "aquí están Tom Holland y Zendaya para reírse un rato. Y después, ¿los gays merecen derechos?". "Claro, pero yo creo que la parte de entrevistas tiene todo el sentido", incidía Rubín.

Finalmente, la cuenta oficial del programa en "X" no dudaba en comentar lo sucedido dejando claro que la guerra con los programas de la competencia les va a traer un disgusto. "Próximo programa en vetarnos: El Hormiguero", escribían.