Alba Carrillo, fiel a su estilo, se atreve a lanzar este dardo a Christian Gálvez y Patricia Pardo tras presentar el acto del Papa

El papel de Christian Gálvez y Patricia Pardo durante el evento para recibir al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu continúa generando debate según avanza la semana. Así, Alba Carrillo no ha dudado en cargar contra la pareja desde su programa 'El Sótano Club', clamando contra su lavado de imagen como "familia cristiana" y recordando el turbulento trasfondo de cómo se fraguó su relación.

Con la tajante respuesta de Almudena Cid durante un encuentro con la prensa al ser preguntada por el presentador, el espacio de TEN sorprendía este lunes con una bomba informativa al destapar la supuesta infidelidad que terminó dinamitando el matrimonio de la gimnasta y el televisivo. "Hubo una terrible infidelidad que le supuso un trauma terrible", aseguró Alberto Guzmán.

Alba Carrillo sentencia a Christian Gálvez y Patricia Pardo tras su aparición el evento del Papa León XIV: "¿Ahora vais a hacer de familia cristiana ejemplar?"

Sin desvelar si esa infidelidad terminó traduciéndose en el actual matrimonio del que fue conductor de 'Pasapalabra', Alba Carrillo y compañía no dudaban en comentar un día después la estampa que Gálvez y Patricia Pardo protagonizaron durante el evento para recibir al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu. "Haciéndose los santurrones", comentaron de fondo al ver imágenes de los presentadores.

Alba sobre Christinan Gálvez y Patricia Pardo: "¿Ahora vais a hacer de familia cristiana ejemplar?"#ElSótano09J pic.twitter.com/p1H6jRQFal — TEN TV (@TENtv) June 9, 2026

"Creo que han tenido una aceptación… la gente ha dicho 'sois la pareja perfecta'", comenzó señalando la conductora de 'El Sótano Club' con sorna antes de revolverse contra el dúo de presentadores. "Porque ella no estaba casada por la iglesia con otro, ni él estaba casado con otra que le fue infiel al parecer según informaciones de 'El Sótano', no...", ha señalado con sorna Alba.

"Y ahora ¿vais a hacer de familia cristiana ejemplar?, igual no, eh", terminaba clamando Alba Carrillo, denunciando el supuesto lavado de imagen que Christian Gálvez y la presentadora de Telecinco han llevado a cabo con su participación en el evento religioso. "Están perdonados", comentaba uno de los colaboradores de fondo quitando hierro a la dura sentencia de la ex modelo.