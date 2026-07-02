Jesús Cintora no soporta lo que dice un tertuliano de 'Malas Lenguas' sobre PP y Vox y frena el debate: "Son los hechos"

'Malas Lenguas' ha analizado este jueves el giro de Juanma Moreno Bonilla tras el acuerdo entre PP y Vox para que salga adelante el nombramiento del líder del PP como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Algo que ha derivado en un tenso debate entre sus colaboradores con un Jesús Cintora que alzaba la voz contra los bulos que estaba escuchando.

Y es que el acuerdo in extremis entre PP y Vox pone al presidente andaluz en jaque después de haber confesado en varias ocasiones que no quería gobernar con la ultraderecha y no haber sido un fiel defensor de la prioridad nacional, algo que ahora han firmado ambos partidos para sacar adelante la investidura.

Después de dar la última hora, Jesús Cintora le preguntaba a Javier Gállego que pensaba sobre este acuerdo. "¿Qué repercusión crees que puede tener con políticas que tienen que ver con el medio ambiente, con las mujeres y con la desigualdad?", preguntaba el presentador. "Bueno iremos viendo", respondía de primeras el sociólogo. "Bueno ya hemos visto en Castilla y León, en Valencia", le recordaba el periodista.

⭕ Moreno Bonilla no quería pactar con VOX debido a que le preocupaba perder la centralidad. ¿Qué ha pasado?



🔵 "Yo quiero no tener que pactar con Vox; eso a mí me preocupa, porque yo creo en la centralidad"



💬 "Esto de la 'prioridad nacional' es un desfase de narices, una… pic.twitter.com/cm40bloAB6 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 2, 2026

"Yo tengo el mismo argumento siempre, todavía no conocemos la letra pequeña y yo opinaré cuando haya leyes. Por ahora no he visto que haya una disminución de los derechos universales del hombre", defendía Javier Gállego. "No, los del hombre no suelen tocarlo", soltaba Sarah Santaolalla. "Es que decíais antes que cuando lleguen las elecciones y este año ha habido varias elecciones y ya han hablado los electores y el centro derecha ha salido mayoritariamente beneficiado", incidía el tertuliano.

Jesús Cintora frena a Javier Gállego por tachar de "centro derecha" al PP y Vox

Jesús Cintora se enfrenta con Javier Gállego en 'Malas lenguas'

Al escucharle, Jesús Cintora le cortaba en seco para ser muy claro con su audiencia. "Si me permitís, como me gusta decir, bulos no. PP y Vox no es centro derecha es derecha y extrema derecha, aquí y en Soria. A ver si ahora va a ser centro derecha PP y Vox, a las cosas hay que llamarlas como diría Mariano Rajoy al pan pan y al vino vino", corregía el presentador de 'Malas lenguas'.

"Son la derecha y la extrema derecha Gállego, al final van a ser anarquistas", añadía con cierta sorna. "Esa es tu opinión", comentaba entonces el sociólogo. "No, no es mi opinión. ¡Bulos no!", gritaba exaltado Cintora ante lo que había dicho su compañero. "PP y Vox es la extrema derecha y la derecha y te diré más en el PP hay gente que también es gente de centro derecha, pero en el PP, y también hay gente incluso de extrema derecha en el PP. Pero Vox es extrema derecha. Un partido que niega que la violencia de género no existe, un partido que dice que el cambio climático no existe, un partido que recorta políticas que tienen que ver con la igualdad, un partido que criminaliza las fiestas del colectivo LGTBI. Es extrema derecha de manual por dios", sentenciaba el soriano.

"Aquí bulos no, bulos no", repetía una y otra vez. "Ha quedado claro cual es tu definición", le decía Javier Gállego provocando aún más la ira del presentador. "No, mi definición no. Son los hechos por favor", insistía Cintora. "Mi análisis no está equivocado y yo también tengo aquí libertad de expresión para decir lo que opino", añadía Gállego. "Querrán hacer que comulguemos con ruedas de molino...", apostillaba Cintora.

Poco después, Jesús Cintora conectaba con Javier Aroca para conocer el análisis del antropólogo sobre el acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante la investidura de Moreno Bonilla y aprovechaba para volver a cargar contra el argumento de su compañero. "Está diciendo aquí Gállego que es centro derecha y yo lo siento pero estas cosas no las soporto porque me gusta como dice Mariano Rajoy al pan pan y al vino vino", concluía.