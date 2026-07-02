'Sueños de libertad' vive un auténtico vuelco en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre dando un giro al futuro de los De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia habla con Paula tras saber por Tasio que le contó todo sobre su pasado y no duda en ponerle límites a la operaria. Y es que aunque le da compasión su situación, no puede olvidarse de lo que pasó entre ella y el marido de su amiga Carmen. Por ello, le deja claro que jamás serán amigas.

Mabel decide acudir finalmente a la comida familiar de los Salazar pese a su enfrentamiento con su padre por lo que piensa de Salva. Y lo hace junto al cantinero. Lo que nadie esperaba es que finalmente Pablo iba a aprovechar la velada para limar asperezas con el novio de su hija.

En mitad de todos los rumores sobre su relación con Begoña, Eduardo recibe la peor de las noticias por boca de Damián: su hermano Federico ha fallecido. Mientras Félix Cifuentes se despide de Gabriel y de Cloe tras ser cesado por Hugo Brossard como abogado de la compañía.

Mabel no duda en hablar con Claudia para expresarle los sentimientos que tiene su hermano hacia ella. Sin embargo, la dependienta no tiene muy claro lo que siente hacia el doctor.

Y las habladurías sobre Begoña y Eduardo no cesan y terminan pasando factura a Julia. La joven acaba peleándose con un compañero de clase para salir en defensa de su madre.

Gabriel, Begoña y Juanito en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia notaba la gran tensión entre sus padres y preguntaba lo que está ocurriendo. Tras ello, Begoña le ponía al corriente de las habladurías que corren por la colonia sobre su supuesta relación con Eduardo para evitar que se entere por otras personas.

Marta se negaba a seguir compartiendo espacio con Tasio tras sus acusaciones y él terminaba pidiéndole disculpas tras enterarse de que fue Claudia la que le contó todo a Carmen. A su vez, Digna le hacía ver que nadie está en contra de él en la familia y trataba de mediar para que vuelva la paz.

Salva recibía la llamada del banco y le daba un fuerte varapalo al anunciarle que no le van a dar el préstamo por su pasado en prisión. Por su parte, Cloe y Fina tenían una conversación sobre Marta y sus inseguridades.

Gabriel se presentaba en La Industrial y le hablaba de los rumores sobre Begoña y Eduardo a Damián y le exigía que le despida. Tras ello, el De La Reina no dudaba en interrogar a Manuela sobre ello y ella daba la cara por el chófer. Por su parte, Miguel y Claudia disfrutaban de su cita mientras el doctor daba rienda suelta a sus rarezas.

Andrés hablaba con Hugo Brossard para convencerle de parar la idea de trasladar la producción a Marruecos. Paralelamente, Félix Cifuentes se enfrentaba a Tasio por haber provocado la muerte de Brossard y haberle puesto en tensión con su borrachera. Finalmente, Cloe anunciaba la decisión final de Hugo Brossard sobre el futuro de la fábrica y confirmaba que la producción se queda en Toledo gracias al movimiento de Andrés.