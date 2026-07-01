'Sueños de libertad', avance capítulo 595 del jueves 2 de julio: La victoria de Andrés que lo cambia todo en la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' atraviesa un momento crucial en sus tramas tras el regreso de Fina (Alba Brunet) y la muerte inesperada de Brossard que podría dar un giro a los planes del traslado de la fábrica a Tánger.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia empieza a notar la gran tensión entre sus padres y no duda en preguntar lo que está ocurriendo. Tras ello, Begoña le pone al corriente de las habladurías que corren por la colonia sobre su supuesta relación con Eduardo para evitar que se entere por otras personas.

Marta se niega a seguir compartiendo espacio con Tasio tras sus acusaciones y él termina pidiéndole disculpas tras enterarse de que fue Claudia la que le contó todo a Carmen. A su vez, Digna le hace ver que nadie está en contra de él en la familia y trata de mediar para que vuelva la paz.

Salva recibe la llamada del banco y le da un fuerte varapalo al anunciarle que no le van a dar el préstamo por su pasado en prisión. Por su parte, Cloe y Fina tienen una conversación sobre Marta y sus inseguridades.

Gabriel se presenta en La Industrial y le habla de los rumores sobre Begoña y Eduardo a Damián y le exige que le despida. Tras ello, el De La Reina no duda en interrogar a Manuela sobre ello y ella da la cara por el chófer. Por su parte, Miguel y Claudia disfrutan de su cita mientras el doctor da rienda suelta a sus rarezas.

Andrés habla con Hugo Brossard para convencerle de parar la idea de trasladar la producción a Marruecos. Paralelamente, Félix Cifuentes se enfrenta a Tasio por haber provocado la muerte de Brossard y haberle puesto en tensión con su borrachera. Finalmente, Cloe anuncia la decisión final de Hugo Brossard sobre el futuro de la fábrica y confirma que la producción se queda en Toledo gracias al movimiento de Andrés.

Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz trataba de saber qué le ocurre a Begoña y la enfermera le confesaba que su marido se ha enterado de los rumores sobre su relación con Eduardo y le ha abroncado poniéndole en duda como madre.

Andrés no se daba por vencido y trataba de acercarse a Valentina para retomar su relación y ella le dejaba entrever su decisión de marcharse de Toledo. Mientras, Tasio hablaba con Paula y le pedía perdón por haberle hecho daño y le ponía al corriente de todo su pasado. Asimismo, le dejaba claro que merece alguien que la quiera de verdad.

Félix Cifuentes no dudaba en interrogar a Gabriel por la muerte de Brossard ante sus sospechas de que los De La Reina están detrás y el abogado defendía que todo fue un accidente. Y tras hablar con Miguel sobre la negativa de Claudia a su cita, Manuela hablaba con su sobrina y animaba a que le de una oportunidad al doctor.

Fina se encaraba con Marta por haberle ocultado la llamada de Bianca y le dejaba claro que si rompió con ella es por estar con ella pero que lo hizo de mala manera y trataba de saber qué necesita para demostrarla que puede confiar en ella. Mientras, Marta le confesaba que tiene miedo a perderla.

Marta y Tasio volvían a discutir después de que le pille hablando con Carmen y su hermano estalla contra ella acusándole de acabar con su matrimonio. Finalmente, don Agustín acudía a ver a Begoña por los rumores sobre su relación con Eduardo y la enfermera le pedía ayuda al párroco para que consiga parar las habladurías. Por otro lado, Beatriz aprovechaba para volver a malmeter a Gabriel y él terminaba sucumbiendo a su pasión.