Audiencias Junio: La 1 de TVE lidera con el dopaje del Mundial, Antena 3 resiste el envite, Telecinco encadena un nuevo mínimo y Cuatro gana a La Sexta

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 ha puesto patas arriba las audiencias televisivas de junio como viene siendo habitual cada vez que tiene lugar una competición deportiva de estas características. Lo hace en un final de temporada marcado por los buenos datos generales de Antena 3, líder absoluta del curso que ahora termina.

La cadena principal de Atresmedia domina el ranking de la temporada 2025/2026 con un 12,8% mientras que la cadena pública se afianza en el plata y se acerca con un 12,2%. En cambio, Telecinco cierra el peor curso de su historia con un frágil 8,9%. La gran novedad la encontramos con Cuatro, que supera por la mínima a laSexta con un 6,1% y un 6% respectivamente, produciéndose de esta forma un sorpasso histórico.

Centrados en el mes de junio, el canal estatal es el que se lleva el gato al agua gracias a las audiencias millonarias del Mundial. La 1 de RTVE lidera con un buen 14,3% mientras que Antena 3 queda segunda con un 12,5%, perdiendo únicamente cuatro décimas. La más perjudicada es Telecinco (8,3%), que pierde casi un punto entero con respecto a mayo. Cuatro (6,4%) confirma su superioridad a laSexta (5,5%) en este desenlace de temporada.

Por grupos de comunicación, Atresmedia lidera por 36º mes consecutivo con un 24,7%. Le sigue Mediaset España con un 22%. Por su lado, el ente RTVE registra una subida notable gracias al Mundial y obtiene un gran 20,9% en el mes de junio.

El Mundial catapulta a La 1 de TVE (14,3%)

La 1 reemitirá el Uruguay-España del Mundial

La 1 (14,3%) lidera junio, crece 3,6 puntos en un año y logra su mejor dato en ese mes en 15 años. Aunque la cadena pública venía meses atrás logrando unos buenos resultados, el Mundial en gran medida, y también la visita del Papa a nuestro país, han hecho que lograse adelantar a Antena 3 y coronarse como cadena líder en este final de temporada. Además, este mes La 1 lidera la madrugada (15,8%), mañana (15,9%), tarde (15,6%), prime time (14,8%) y late night (11,8%).

'El perro andaluz' es el espacio que mejor share logra en el horario estelar (15%), a excepción del fútbol, y 'MasterChef' le sigue con un buen 12,5%. 'La Revuelta' promedia un 10,6% y ‘Al cielo con ella’, (7,7%) no funciona. Tropiezo también de lo nuevo de 'Maestros de la Costura Celebrity' (9,4%).

'La hora de La 1' (18,8%), 'Mañaneros 360' (15,1%), lideres imbatibles de la oferta matinal; 'Directo al grano' (10,8%), 'Malas Lenguas' (10,6%) y 'Aquí la tierra' (11,8%) se mantienen estables en las tardes. Mientras, el combo de 'Valle Salvaje' (10,5%) y 'La promesa' (12,8%) lidera por decimoséptimo mes consecutivo.

El España–Arabia Saudí del Mundial, lo más visto del mes con 8.729.000 espectadores y 61,7% de cuota en La 1 y Teledeporte.

Los informativos de TVE anotan en junio 1.430.000 espectadores y un 15,4% de cuota. Se mantienen como segunda opción y mejoran 3,2 puntos respecto al año pasado, logrando así el mayor crecimiento interanual de su historia.

La 2 (3,5%) logra su dato de mes más alto en casi 16 años Destacan ‘Malas Lenguas’, que registra un 6,6%, ‘Trivial Pursuit’ (4,4%), ‘Cifras y letras’ (5,7%) y 'Saber y Ganar' (6,9%).

Antena 3 (12,5%) aguanta bien ante el Mundial

Los concursantes de 'Tu cara me suena 13' en la gala 10

Antena 3 (12,5%) cede en junio y ocupa la segunda posición, aguantando de manera notable el Mundial y conservando el liderazgo en sus noticias, concursos, programas y series. Lidera la sobremesa con un potente 17,5%.

Cuenta, como viene siendo habitual, con los programas más vistos de toda la televisión: ‘El Hormiguero’ (12,9%) lidera nuevamente en lo más alto del ranking, seguido de ‘La ruleta de la suerte’ (19,5%), ‘Pasapalabra’ (17,4%), y ‘Tu cara me suena’ (18,8%). Todos imbatibles.

En el horario estelar, más allá de lo mencionado anteriormente, destacan los buenos datos de 'La Voz Kids' (12,8%), líder sin rival del sábado; y, en la otra cara de la moneda, los flojos registros que viene cosechando la nueva temporada de 'Salta' (9,3%).

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: ‘Sueños de libertad’, con un buen 13,9%. ‘En tierra lejana’ (11,6%) y ‘Una nueva vida’ (9,8%) son, por su parte, las series más vistas del 'prime time' pero con shares más modestos.

Por la tarde, 'Y ahora Sonsoles' mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas a pesar de su enorme debilidad. En las mañanas, 'Espejo Público' se mantiene con estables números y Karlos Arguiñano lidera su franja. En el apartado de informativos, 'Antena 3 Noticias' (19,1% y 1,7 M) encadena 78 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020), reafirmando su posición como referente informativo de los españoles.

Telecinco (8,3%) no frena su caída y cierra temporada con un nuevo mínimo

Ion Aramendi en 'El verano se mueve'

Si hay alguna cadena perjudicada por el Mundial, esa es Telecinco (8,3%). A los ya más que discretos datos que la cadena de Mediaset venía cosechando desde hace tiempo, este final de temporada lo ha rematado con unos números especialmente negativos debido, entre otras cosas, a la competición futbolística y a sus pocos aciertos en sus recientes estrenos.

El final de 'Supervivientes' (17,1%) triunfa pese a no lucir como años anteriores y a lo nuevo de 'La isla de las tentaciones' (14,7%) le ocurre lo mismo. 'De Viernes' aguanta a duras penas la feroz competencia de 'Tu cara me suena', cayendo al unidígito. 'Universo Calleja' fracasa (7,4%) y 'Ella, maldita alma', su nueva ficción nacional, se hunde (9,2% y 6,7%).

Sus tardes siguen muy débiles con 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge', y no parece que la llegada de 'Amor ...O lo que surja' (6,2%) y 'El verano se mueve' (7,1%) vaya a mejorar mucho la situación. Tampoco ha empezado con buen pie 'El show de Paz' (7,8% y 6,7%). 'Allá tú' (8,7%) es lo mejor del horario vespertino pero con cifras poco halagüeñas. En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (12,4%) se impone a 'Espejo Público' y es líder entre las TV privadas. 'El Precio Justo' (7,9%) prosigue su débil andadura en sobremesa.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 8,1%, a una distancia abismal sobre el 'Telediario' de TVE (14,2%) y, fundamentalmente, de 'Antena 3 Noticias' (19,1%), confirmando la agudizada crisis que vive en los últimos tiempos.

Cuatro confirma su superioridad sobre La Sexta en este fin de temporada

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

Cuatro (6,4%) y La Sexta (5,5%) continúan con su feroz batalla. La cadena de Mediaset firma su mejor junio en 5 años y logra ganar a su rival por una diferencia muy considerable; confirmándose de esta forma la importante tendencia ascendente de la cadena roja, a diferencia de su rival, y un claro cambio de ciclo.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte' (9,2% diario y 9,7% el jueves) y 'Código 10' (8,5%) son las ofertas que más triunfan en el prime time debido a la incesante actualidad de estas últimas semanas. Récords que también se apuntan en el daytime 'En boca de todos' (8,4%) y 'Todo es mentira' (7,3%).

En La Sexta destacan a la baja 'Aruseros, 'Al rojo vivo', 'Zapeando', 'Más Vale Tarde', 'La Sexta Xplica', y 'El Intermedio'. 'La Sexta Noticias' logra un buen 7,3% y 'Anatomía de...' se sitúa entre lo mejor del prime time (6,3%). Regulares continúan sus nuevas apuestas: 'Cara al show' se estanca y 'Servicio Secreto by Chicote' y 'La Noche de Aimar' no terminan de despegar.

GRUPOS: Atresmedia encadena 37 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El Mundial monopoliza el ranking desde La 1

PROGRAMAS MÁS VISTOS: 'Antena 3 Noticias', 'El Hormiguero' y 'La Ruleta de la suerte' ocupan el TOP3

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder sin rival

AUTONÓMICAS: TV3 (12,9%) se mantiene como la cadena de FORTA con mejor resultado, seguida de Aragón TV, con un 11,1% de share

CADENAS DE PAGO: DAZN Mundial alcanza un espectacular 10,7%

Audiencias por targets de edad

La 1 es la cadena líder entre los hombres (15.4% de share) y en espectadores de 4 a 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 16.4% de cuota. Por su parte, Antena 3 mantiene su dominio en mujeres (14.9%) y en espectadores mayores de 65 años (15.5%).

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 mantiene su liderazgo en la sobremesa en el mes de junio con el 17.5% de share. La1 sigue liderando la franja de mañana (15.9%) y de tarde (15.8%); y amplía su dominio a las franjas de prime time (14.9%) y late night (14.4%). Por días de la semana, ambas cadenas se reparten el liderazgo, con Antena 3 liderando miércoles y viernes. Empate en los martes con un 13.4%.

Por CCAA: Antena 3 y La 1 de TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

FDF (2.1%) se sitúa como la cadena líder entre las cadenas temáticas TDT. Energy (1.9%), NOVA (1.9%), NEOX (1.8%) y Atreseries (1.7%) completan el TOP5.