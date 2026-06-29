'Sueños de Libertad', avance capítulo 593 del martes 30 de junio: El engaño de Marta a Fina y las consecuencias de la muerte de Brossard

'Sueños de Libertad' vive un momento importante tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y su inesperada y trágica muerte que podría dar un giro a todo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta se enfrenta con Tasio por su idea de seguir con La Industrial y que los De La Reina se queden sin nada y las instalaciones caigan en manos de Floral. Mientras, Andrés trata de mediar entre ellos para que no caigan en enfrentamientos y se compromete a convencer a Hugo Brossard para mantener la producción en Toledo.

Salva visita a Nieves en el dispensario para darle la bienvenida de nuevo a la colonia y aprovecha para pedirle consejo sobre cómo acercarse a Pablo y convencerle de que es una buena persona. Por su parte, Carmen llama a Claudia y la dependienta decide contarle que Tasio ha contratado a Paula como operaria en la fábrica ante las insistencias en saber si su marido y la doncella siguen relacionándose.

Félix Cifuentes no tiene reparos en mostrarle a Cloe las sospechas de lo beneficiosa que puede ser la muerte de Brossard para los De La Reina pues sigue sin entender que el francés se olvidara de sus pastillas y ella da la cara por la familia. Mientras, Damián se muestra con dolor porque Tasio sea tan orgulloso y no valore el legado familiar como sus hermanos.

Por su parte, Tasio decide confesarse con don Agustín por lo sucedido con Paula. Y Salva da un paso al frente y decide pedir un préstamo para poder abrir un negocio nuevo ante el posible cierre de la cantina y le cuenta sus planes a Miguel. Por su lado, el doctor se arma de valor y le pide una cita a Claudia.

Eduardo le pide a Begoña perdón por las habladurías de la colonia y ella le confiesa que lo único que le preocupa es cómo le pueden afectar a sus hijos. Y Gabriel se encara con su mujer tras sentirse humillado por los rumores y le pregunta si es verdad que se ha acostado con el chófer. Finalmente, Fina descubre que Marta le ha ocultado que Bianca la llamó.

Marta y Cloe se confiesan en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián insistía en su decisión de vender La Industrial para poder afrontar la compra de las instalaciones de la fábrica a Brossard. Pero Tasio intentaba convencer a su padre de que se olvide de la venta, porque con la muerte de Brossard todo podría cambiar si su hijo prefiere mantener la producción en Toledo, y le pedía esperar a hablar con Félix Cifuentes y saber cuáles son los planes de Hugo Brossard.

Mabel notaba a su hermano muy distraído y trataba de saber qué le ocurre, y finalmente Miguel le confesaba que tenía razón y le afirma que tiene sentimientos hacia Claudia y no sabe cómo actuar con ella. Mientras Mabel le aconsejaba que dé el paso de hablar con ella. Precisamente, la dependienta ponía a Manuela al corriente de los rumores sobre la relación de Begoña y Eduardo y después el ama de llaves le contaba todo al chófer.

Por su parte, Andrés hablaba con Begoña acerca de las habladurías sobre su relación con Eduardo y le mostraba todo su apoyo. Y Pablo le trasladaba a Nieves que ha hablado con Salva y ha podido conocer mejor a la persona de la que está enamorada su hija. Finalmente, Nieves daba la cara por el cantinero ante los ataques de su marido. Tras enterarse por Miguel de lo que piensa su padre de Salva, Mabel se enfrentaba con él.

Don Agustín se encaraba con Paula tras descubrir que está trabajando como operaria en la fábrica y el párroco le pedía decencia y decoro. Tras ello, Paula no dudaba en reprocharle a Tasio su actitud hacia las mujeres al despreciarla cuando coincidieron en la cantina.

Digna le hacía ver a Fina que su padre estaría muy orgulloso de ella tras ver cómo ha madurado y también que Marta no está preparada para estar con alguien tan autónoma, mientras Fina le confesaba que le da rabia haber hecho las cosas tan mal con Bianca. Finalmente, Félix Cifuentes acudía a La Industrial y dejaba entrever que los planes del traslado a Tánger se mantienen.