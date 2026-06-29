Los 47 estrenos que llegan este mes de julio: Qué ver en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+, HBO Max, Filmin o Atresplayer

Ya está aquí el mes de julio. Ya estamos metidos de lleno en el verano, en el calor, en las piscinas, en las vacaciones, en el aire acondicionado a tope y las jornadas reducidas (esperemos). ¿Estáis preparados? Porque para sobrellevar un poquito el calor o entretenernos en la playa, siempre podemos leer un libro o, en este caso, ver una serie de estreno, porque las plataformas de streaming nos traen unos cuantos títulos muy interesantes para pasar el mes. Empezando por 'Elle', la precuela de la película de culto 'Una rubia muy legal', adentrándonos en la época de instituto de la mítica Elle Woods. También nos llega a principio de julio la segunda temporada de la aclamada 'X-Men '97', o la nueva serie de Pablo Chiapella, un drama familiar con tintes de comedia llamado 'Olivia' y que estrena en exclusiva Disney Plus.

Pero si hay un estreno esperado este mes, ese es el remake de la legendaria 'La casa de la pradera' que llega a Netflix a mediados de julio, buscando hacer una nueva adaptación para enamorar a la siguiente generación. En el terreno español, además de la mencionada 'Olivia', vamos a poder ver la adaptación del libro de Alice Kellen 'El mapa de los anhelos', o 'Ágata y Lola', que estrena Atresplayer. Incluso, a finales de mes, tendremos un spin-off de la celebrada 'The Big Bang Theory' protagonizado por el personaje secundario Stuart.

Elle

Sinopsis: Sigue el viaje de Elle Woods por la escuela secundaria y explora las experiencias formativas que la convirtieron en el personaje icónico y seguro de sí mismo que conocimos en la película 'Una rubia muy legal'.

Uno de los estrenos más esperados de este mes de julio en streaming es, sin duda, 'Elle'. No estamos hablando del thriller erótico dirigido por Paul Verhoeven y protagonizado por Isabelle Huppert, sino de la serie precuela de la cinta de culto 'Una rubia muy legal', que lanzó a estrellato a su protagonista Reese Witherspoon. Mientras esperamos pacientes una tercera entrega de las andanzas de Elle Woods, ahora nos llega una serie sobre sus años de instituto. En este caso, producida por la propia Witherspoon y protagonizada por la debutante Lexi Minetree. Además, cuenta con el último papel de James Van Der Beek, el mítico Dawson de 'Dawson crece', antes de fallecer este año pasado.

"Tengo que decirles que cuando vi a Lexi Minetree en su video, me quedé sin aliento. Ella entendió, es una persona increíble", afirmó la propia Witherspoon en el evento de presentación de la primera temporada de la serie.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 1 de julio

X Men '97 (Temporada 2)

Sinopsis: Los X-Men, un grupo de mutantes que utilizan sus asombrosos poderes para proteger a un mundo que los odia y los teme, se enfrentarán a su mayor desafío y a un nuevo, insospechado y peligroso futuro.

A comienzos de los 90 surgió una de las series de animación más icónicas: 'X-Men'. Adaptando a veces demasiado libremente los míticos cómics de la Patrulla X, Disney decidió rescatarla con el añadido de '97, para demostrar que era una secuela directa pero actualizada. El estilo animado se mantiene, y también las líneas argumentales, sobre todo aquellas que no pudieron ser plenamente exploradas en sus primeras andanzas. Esta nueva temporada arrasó entre los fans y la crítica, y este 1 de julio regresa con nuevas historias y nuevos personajes que estamos deseando ver, sobre todo tras la inesperada muerte de Gámbito. Pese al polémico despido de su creador, Beau de Mayo, ante alegaciones de comportamiento inadecuado y bastante dictatorial con sus empleados, estos nuevos episodios prometen ser icónicos.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 1 de julio

Olivia

Sinopsis: Concoemos la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país, que tras un giro inesperado en su vida se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia (Maria Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nancho Novo), con el que lleva 30 años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades.

La serie de seis episodios producida por Studio60 y Womack Studios en exclusiva para Disney+, está dirigida por Juanma Pachón. Además, ha sido creada por David Troncoso y Flipy. Una serie familiar, de esas que apuntan directamente al corazón, y que aprovecha la presencia de Pablo Chiapella en un personaje bastante diferente al que nos tiene acostumbrados en 'La que se avecina'. Con Nancho Novo, Kira Miró, Lalachus, Fernando Tejero o la joven Maria Schwinning, 'Olivia' promete ser una de esas historias que nos reconcilian con la vida, y con ese aroma a verano que tanto nos gusta. Disney Plus insiste en que es un relato con un punto de realismo y un tono divertido, que reflexiona sobre la fugacidad de lo inmediato y el valor que el tiempo otorga a las personas y a lo esencial. Con el paisaje jienense como telón de fondo, rinde homenaje a la cultura de los olivares y del aceite de oliva, a la vez que aborda temas como el arraigo familiar y la búsqueda de segundas oportunidades.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 1 de julio

Memoria de un asesino

Sinopsis: Angelo lleva una doble vida, como asesino y como padre de familia, y todo funcionaba bien hasta que le sobrevino un principio de Alzheimer. Ahora sus mundos chocan, poniendo a su familia en peligro.

Thriller criminal que combina acción, drama emocional y dilema moral. Un asesino a sueldo comienza a perder la memoria debido al Alzheimer y se ve obligado a reconstruir su pasado para proteger a su familia. Una propuesta diferencial que cruza el suspense clásico con un conflicto profundamente humano: la pérdida de identidad frente a la necesidad de redención. Creada por Tracey Malone ('Nacido para matar', 'Testigo mudo') y Ed Whitmore ('Los crímenes de Port Talbot'), adapta la novela 'De Zaak Alzheimer', del novelista belga Jef Geeraerts, que ha inspirado dos películas antes: la belga 'La memoria del asesino', de Erik Van Looy (2003); y la estadounidense 'La memoria de un asesino', de Martin Campbell (2022), protagonizada por Liam Neeson. Protagonizada por el nominado al Emmy Patrick Dempsey ('Dexter: pecado original', 'La verdad sobre el caso Harry Quebert', 'Devils', 'Anatomía de Grey') y el ganador del Emmy Michael Imperioli ('The White Lotus', 'Los Soprano'), en el papel de Dutch, el amigo más antiguo de Angelo y un consagrado chef cuyo restaurante es una tapadera para una organización criminal.

¿Y cómo no va a gustarnos una nueva serie protagonizada por Patrick Dempsey? Además, la crítica ha destacado su interpretación y cómo la serie juega a la perfección con diferentes tonos y géneros.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 2 de julio

Silo (Temporada 3)

Sinopsis: En un futuro tóxico y en ruinas, miles de personas viven en un gigantesco silo bajo tierra. Después de que su sheriff incumpla una regla cardinal y los residentes mueran misteriosamente, la ingeniera Juliette empieza a descubrir secretos espeluznantes y la verdad sobre el silo.

La serie de ciencia-ficción distópica regresa a AppleTV con la incombustible Rebecca Ferguson dando vida una vez más a Juliette Nichols. Si en la segunda temporada conseguía salir de su silo y descubría no solo que el mundo era un lugar tóxico arrasado, sino que además había varios silos repartidos por todos lados, ahora en la tercera regresa al suyo tras haber perdido la memoria. La revuelta fue sofocada y vuelve a haber orden en su interior. Pero las preguntas sigue acumulándose. Eso sí, lo novedoso de esta nueva tanda de episodios es que la serie mirará hacia atrás, y ahondará en los acontecimientos que llevaron a la destrucción de nuestro planeta y, sobre todo, al proyecto de creación de los silos.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 3 de julio

La casa de la pradera

Sinopsis: sigue el viaje de la familia Ingalls —compuesta por Charles, Caroline y sus hijas Mary y Laura—, quienes dejan atrás los grandes bosques de Wisconsin para mudarse al Lejano Oeste.

En los años 70 triunfó en todo el mundo la serie de 'La casa de la pradera', basada en las novelas de Laura Ingalls Wilde. Más de 200 episodios y casi nueve años en emisión, la ficción protagonizada por Karen Grassle, Michael Landon, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, tanto en Estados Unidos como en España, siendo una de las series más seguidas de nuestro país. Sobre todo gracias a sus continuas reposiciones. Ahora, cinco décadas después, llega una esperada nueva adaptación gracias a Netflix, y promete recuperar ese optimismo que caracterizó a la serie de los 70.

Alice Halsey ha sido elegida para interpretar a Laura Ingalls, la joven heroína brillante, honesta y que cuestiona la autoridad. Su padre, un hombre atractivo, encantador y extrovertido, estará interpretado por Luke Bracey. Crosby Fitzgerald será la madre de Laura, Caroline Ingalls, y Skywalker Hughes interpretará a Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura y su polo opuesto.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de julio

Ágata y Lola

Sinopsis: Lola Castro, una inspectora extrovertida e impulsiva, se une a Ágata Díaz, una brillante policía documentalista que está en el espectro autista. Ágata destaca por su memoria prodigiosa, su dominio del análisis forense y su capacidad para resolver enigmas criminales, mientras que Lola aporta intuición, experiencia en el terreno y empatía con las víctimas. Juntas, mezclan habilidades opuestas pero complementarias, enfrentándose a crímenes complejos y descubriendo cómo la colaboración entre lógica y sensibilidad puede marcar la diferencia.

Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista. Junto a las dos protagonistas, el reparto de 'Ágata y Lola' se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores. Cada episodio plantea un caso policial cerrado, que combina la tensión de la investigación con la relación que van forjando las protagonistas. Esta nueva serie de Atresplayer se inspira en la serie francesa 'Astrid y Raphaílle', emitida por France Television. "La versión francesa está ambientada en París, es enteramente urbana y no hay ni rastro de naturaleza en toda ella. Nosotros tomamos la historia de la pareja protagonista como punto de partida, pero le imprimimos nuestra identidad", comentó Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie, para AISGE.

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 12 de julio

Lucky

Sinopsis: Lucky es una joven que dejó atrás la vida criminal en la que se crió. Ahora debe abrazar su lado más oscuro por última vez en un intento desesperado por escapar de su pasado.

Creada por Jonathan Tropper, la nueva serie de AppleTV adapta la novela de Marissa Stapley. Y lo hace con Anya-Taylor Joy dándolo todo como su protagonista. La joven actriz lleva sorprendiéndonos desde hace años con sus papeles arriesgados en series como 'Gambito de dama' o sagas como 'Dune' o 'Mad Max'. Una de esas intérpretes de la nueva generación que solo con su presencia aumenta el interés de cada producción en la que participe. En este caso, un thriller con atracos de por medio co-protagonizado por Drew Starkey. Además, esta nueva serie está producida por Reese Witherspoon, que confirmó a The Hollywood Reporter que siempre tuvieron en mente a la propia Anya-Taylor Joy. "Ella fue la primera y única actriz con la que compartimos el libro".

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 15 de julio

Cómplices hasta el final

Sinopsis: Las mejores amigas Debbie Claybourne y Judith Burton pensaban que se conocían bien... hasta que la primera descubre que Judith es una asesina internacional. Cuando aparece una misteriosa figura de su pasado y un golpe va realmente mal, sus mundos se desmoronan y están obligadas a huir en una carrera a contrarreloj a lo largo de Europa, mientras son perseguidas por las fuerzas de la ley, asesinos entrenados y criminales muy entrenados.

Hannah Waddingham, a la que hemos visto en series como 'Ted Lasso' o 'Juego de tronos', une fuerzas con la ganadora del Oscar Octavia Spencer en esta buddy movie con tintes de humor y comedia de acción frenética. La premisa la hemos visto muchas veces, pero nunca con ese toque de amistad. Siempre es un padre o madre de familia el que se descubre como asesino a sueldo o espía internacional. En este caso, eso ocurre en el seno de dos amigas de toda la vida. La vis cómica de ambas es ampliamente conocida, y funcionan como un dúo maravilloso. Creada por Tessa Coates, que también es productora ejecutiva junto al showrunner Matt Miller y el director Peyton Reed, 'Cómplices hasta el final' es una serie que nos va a hacer reír este verano.

"Fue un pitch absolutamente increíble. A lo largo de mi carrera he escuchado cientos de pitches, y ninguno se parecía a ese. Te mantenía completamente cautivado, al borde del asiento. Me encantó que la historia girara en torno a dos mujeres: dos mujeres de cierta edad, brillantes y extraordinariamente competentes, haciendo acción y comedia. Y, además, la serie tenía muchísimo corazón", confesó Octavia Spencer en una entrevista exclusiva para PEOPLE.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 15 de julio

El halcón

Sinopsis: Lonnie Hawkins, el golfista número uno de 2004, lucha en los últimos nueve hoyos de su carrera por recuperar su magia. Su cuerpo le dice que se retire, pero su corazón le dice que aún no ha terminado. Su ex mujer y su hijo Lance, el nuevo chico de oro del golf, saben que está acabado. Pero con un Major más que ganar para completar el Grand Slam del golf, Lonnie se niega a creer que está a algo más que a un golpe del mayor regreso de la historia del golf.

Will Ferrell es uno de los comediantes más reconocidos de Hollywood de las últimas dos décadas. Llevábamos tiempo queriéndole ver como protagonista de su propia serie, y Netflix ha obrado el milagro, con una historia que gira en torno a un golfista que busca volver a la élite del deporte, en su última oportunidad para conseguirlo. Molly Shannon y Luke Wilson completan el reparto de una comedia que busca hacernos reír con ese humor tan característico de Ferrell, quizá a veces demasiado estadounidense. De hecho, el actor hace poco dio una entrevista en uno de los medios más famosos de golf de Estados Unidos para promocionar la serie. Pero lo curioso es que lo hizo totalmente metido en personaje.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 16 de julio

La vida en la sombra

Sinopsis: Dan nunca ha pisado una cárcel. A diferencia de su padre, su tío o su hermano, él eligió otro camino: enseñar filosofía. Pero cuando decide impartir clases en prisión, lo que empieza como un experimento intelectual se convierte en un viaje profundamente personal. Cada semana, frente a un grupo de hombres marcados por sus delitos, Dan plantea preguntas sobre la libertad, el destino o la culpa. Sin embargo, cuanto más profundiza en sus alumnos, más se enfrenta a sí mismo: a su infancia, a la sombra de su padre y a un miedo creciente de estar destinado a repetir su historia. A medida que su equilibrio mental se resquebraja, la línea entre profesor y prisionero se difumina. Y lo que está en juego deja de ser solo el futuro de sus alumnos… para convertirse en su propia posibilidad de redención.

Drama carcelario contemporáneo con alma filosófica que explora la masculinidad, la identidad y la posibilidad de cambio a través de la relación entre un profesor y un grupo de reclusos. Creada por Dennis Kelly ('Utopía', 'El tercer día'), está inspirada en las memorias de Andy West ('The Life Inside'). Uno de esos proyectos densos e intensos que se lleva premios a finales de año, y no es para menos, porque tiene muy buena pinta, y la crítica ya la ha puesto por las nubes. Protagonizada por Josh Finan ('The Responder'), junto a Gerard Kearns ('Chacal'), Samantha Spiro ('Sex Education'), Stephen Wight ('Podría destruirte'), Josef Altin ('Sin oxígeno') y Phil Daniels ('La casa del dragón'), tiene varios de los momentos más inspirados de este año en el terreno televisivo. Y por supuesto llega con el sello de la BBC, con toques de humor negro.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 16 de julio

El mapa de los anhelos

Sinopsis: Narra la historia de Greta (Alicia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

La miniserie protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós se trata de la adaptación de la novela de la escritora española Alice Kellen, una de las superventas del mundo literario nacional. Ya iba siendo hora de que pudiéramos ver una de sus historias adaptadas en formato serie, al igual que ha ocurrido con el fenómeno 'Valeria', escrito por Elísabet Benavent. Y esta historia promete ser un soplo de aire fresco a las historias juveniles que no dejamos de ver en plataformas, siempre con toques más tóxicos, como podría ser la saga 'Culpables' de Mercedes Ron en Prime Video. "Empecé muy joven, con 20 o 21 años y ahora tengo 37 años. Evidentemente, ahora estás en otro momento vital, te interpelan temas distintos o incluso los mismos, pero desde perspectivas diferentes", comentó la autora en una entrevista para ElPlural.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 17 de julio

Pompeya antes del desastre, con Tom Hiddleston

Sinopsis: Transporta al público a la antigua Roma en las horas previas y durante la erupción del Vesubio.

Descubre pruebas sorprendentes —y las historias de personas reales que cuestionan las creencias arraigadas sobre Pompeya y sus últimas horas—, revelando, entre otras cosas, que muchas de las personas atrapadas en la catástrofe tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Combinando descubrimientos arqueológicos de vanguardia, análisis de expertos y una narración profundamente personal, la serie replantea Pompeya no como una historia de destrucción, sino como un drama humano de resiliencia, sacrificio y supervivencia, revelando las vidas, las decisiones y los destinos de quienes vivían a la sombra del Vesubio. Y encima todo con la voz de Tom Hiddleston. Sí, el Loki de las películas de Marvel. Un documental perfecto para entender un poco mejor uno de los mayores desastres naturales de nuestra historia.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 23 de julio

Stuart no consigue salvar el universo

Sinopsis: Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y auténtico grano en el culo Barry Kripke.

'The Big Bang Theory' fue una de las sitcoms más famosas de la televisión. Y no solo ha creado personajes icónicos que siguen siendo referencias actualmente, como Sheldon Cooper, sino que ha creado spin-offs sobre su historia, como por ejemplo 'El joven Sheldon' o, en este caso, 'Stuart no consigue salvar el universo'. Una decisión bastante arriesgada, pero también muy lógica, sobre todo por ese aura de ciencia-ficción que siempre siguió a la serie principal. Además, colocar al eterno perdedor Stuart como protagonista es algo novedoso y fresco. La serie está protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry), y busca reconectar con los fans de la serie original. ¿Habrá cameos de sus principales personajes? Quién sabe, ¿no? En esta ficción todo puede ocurrir.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 24 de julio

Furious

Sinopsis: Alice Black es una agente del FBI que persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie. Ambas recorren su propio camino hacia la justicia y, a medida que sus vidas comienzan a entrelazarse, la línea entre el bien y el mal empieza a difuminarse.

La serie está protagonizada por Emmy Rossum, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy. Además de Elizabeth Meriwether, que lidera Furious como creadora y productora ejecutiva, Emmy Rossum participa también como productora ejecutiva. ¿Y quién es Emmy Rossum? Saltó a la fama a comienzos de los 2000 con 'El fantasma de la ópera', junto a Gerard Butler. Pero desde entonces, su carrera no ha acabado de despegar, pese a tener unas cuantas películas de culto a sus espaldas. Ahora nos trae este thriller criminal bajo el sello de Hulu, y es uno de esos estrenos tapados que podría convertirse en una de las series del mes. Pero es que además en un proyecto que lleva dando vueltas mucho tiempo, porque durante bastante fue el nombre de Amanda Seyfried el que estuvo unido a esta miniserie.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 27 de julio

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