Los más de 30 estrenos que llegan a Netflix en el mes de julio: De la despedida de una serie mítica al nuevo thriller de José Coronado

Netflix siempre es una de las plataformas de streaming que más hay que tener en cuenta a la hora de sus estrenos mensuales. Es verdad que en verano no hay grandes títulos, porque las plataformas prefieren guardarse sus grandes lanzamientos para otros momentos del año de mayor consumo televisivo. Pero, aún así, se las ingenia para traernos un buen puñado de historias que estamos deseando ver.

Entre los 32 estrenos en total de la plataforma roja este julio, por un lado tenemos el esperado remake de la clásica 'La casa de la pradera'. Pero también llegará la serie de Will Ferrell centrada en el mundo del golf llamada 'El halcón'. Y siempre nos gusta Will Ferrell que, al menos, nos hace reír. Al igual que Kevin Hart, que nos trae su nueva comedia con '72 horas'.

En el apartado nacional, tenemos las ganas por las nubes gracias a la adaptación de la novela de Alice Kellen 'El mapa de los anhelos'. Uno de esos títulos que va a funcionar sí o sí en el catálogo de Netflix. Y hablando de funcionar bien... ahí tenemos el nuevo thriller de Jose Coronado, con su nueva película 'Los creyentes'. También disfrutaremos de la tercera entrega de 'Enola Holmes' con Millie Bobby Brown de protagonista, o el esperadísimo desenlace de 'Heartstopper', una serie que ha marcado a toda una generación.

Estrenos de series

La casa de la pradera

Sinopsis: sigue el viaje de la familia Ingalls —compuesta por Charles, Caroline y sus hijas Mary y Laura—, quienes dejan atrás los grandes bosques de Wisconsin para mudarse al Lejano Oeste.

En los años 70 triunfó en todo el mundo la serie de 'La casa de la pradera', basada en las novelas de Laura Ingalls Wilde. Más de 200 episodios y casi nueve años en emisión, la ficción protagonizada por Karen Grassle, Michael Landon, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, tanto en Estados Unidos como en España, siendo una de las series más seguidas de nuestro país. Sobre todo gracias a sus continuas reposiciones. Ahora, cinco décadas después, llega una esperada nueva adaptación gracias a Netflix, y promete recuperar ese optimismo que caracterizó a la serie de los 70.

Alice Halsey ha sido elegida para interpretar a Laura Ingalls, la joven heroína brillante, honesta y que cuestiona la autoridad. Su padre, un hombre atractivo, encantador y extrovertido, estará interpretado por Luke Bracey. Crosby Fitzgerald será la madre de Laura, Caroline Ingalls, y Skywalker Hughes interpretará a Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura y su polo opuesto.

Fecha de estreno: 9 de julio

Hot Ones: Superpicantes

Sinopsis: ideada como una ampliación de la serie de YouTube, lleva su inconfundible mezcla de sabor y sustancia a los eventos imprescindibles que ya estarán en boca de todos.

'Hot Ones: Superpicantes' traerá el aclamado formato de entrevista de 'Hot Ones' a Netflix este verano. El presentador Sean Evans y sus alitas dejarán el estudio de Youtube y se dirigirá a escenarios inspirados en momentos importantes en Netflix, ya sean eventos deportivos en vivo o un estreno, en una serie de especiales de 30 minutos. "Como estudiante del late night, estoy obsesionado con el arte de la entrevista, y creo que estas conversaciones garantizan un nivel de escala y espectáculo que a veces no puede ser contenido por un estudio", explicó Evans en el evento de TUDUM, donde se desvelan las grandes novedades de Netflix. 'Hot Ones' se lanzó en 2015, y ha producido alrededor de 400 episodios con famosos, desde Matt Damon y Jennifer Lawrence, hasta Kristen Bell o Kevin Hart, respondiendo a 10 rondas de las preguntas de Evans. Incluso BTS estuvo en uno de sus programas. Y, de paso, Sean y sus invitados participan en secciones exclusivas hechas a medida según el destino, con apariciones sorpresa que lo harán todo aún más picante.

Fecha de estreno: 13 de julio

El Halcón

Sinopsis: Lonnie Hawkins, el golfista número uno de 2004, lucha en los últimos nueve hoyos de su carrera por recuperar su magia. Su cuerpo le dice que se retire, pero su corazón le dice que aún no ha terminado. Su ex mujer y su hijo Lance, el nuevo chico de oro del golf, saben que está acabado. Pero con un Major más que ganar para completar el Grand Slam del golf, Lonnie se niega a creer que está a algo más que a un golpe del mayor regreso de la historia del golf.

Will Ferrell es uno de los comediantes más reconocidos de Hollywood de las últimas dos décadas. Llevábamos tiempo queriéndole ver como protagonista de su propia serie, y Netflix ha obrado el milagro, con una historia que gira en torno a un golfista que busca volver a la élite del deporte, en su última oportunidad para conseguirlo. Molly Shannon y Luke Wilson completan el reparto de una comedia que busca hacernos reír con ese humor tan característico de Ferrell, quizá a veces demasiado estadounidense. De hecho, el actor hace poco dio una entrevista en uno de los medios más famosos de golf de Estados Unidos para promocionar la serie. Pero lo curioso es que lo hizo totalmente metido en personaje. Y, lo curioso, es que es la segunda comedia centrada en el mundo del golf que nos da Netflix en dos años, ya que el año pasado estrenó 'Happy Gilmore 2', esa vez con Adam Sandler.

Fecha de estreno: 16 de julio

Estrenos de películas

Enola Holmes 3

Sinopsis: La detective Enola Holmes viaja a Malta, donde sus aspiraciones se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha.

Millie Bobby Brown encontró una salida a su personaje de Once en 'Stranger Things' gracias a esta comedia detectivesca llamada 'Enola Holmes', que no es otra que la hermana adolescente del célebre Sherlock Holmes (aquí interpretado por Henry Cavill). Las dos primeras se han convertido en dos de las películas más vistas de la historia de la plataforma, así que era lógico que, mientras hubiera demanda, llegaran más aventuras de Enola. Vuelve a estar en el guión Jack Thorne, uno de los creadores de la genial 'Adolescence'. Y, aunque la segunda parte fue ampliamente criticada, tuvo mucho éxito así que esperamos que los errores de la secuela se corrijan en este nuevo título, donde volveremos a ver a Helena Bonham Carter y Louis Partridge. "La gente me dice: 'Acabo de conocer a Louis Partridge y tuve una conversación muy interesante con él; es un chico muy inteligente'. Y yo pienso: '¿Quién? ¿Louis Partridge es un chico inteligente? ¿Desde cuándo?'. Definitivamente volvemos a comportarnos como cuando éramos más jóvenes", confesó la joven actriz en una entrevista reciente para la BBC.

Fecha de estreno: 1 de julio

Heartstopper para siempre

Sinopsis: Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos: Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela.

En esta entrega final, Nick y Charlie son inseparables, pero cuando Nick se prepara para ir a la universidad y Charlie empieza a ganar independencia en el instituto, el peso de una relación a distancia se hace evidente. Las dudas se instalan entre ellos y su historia afronta la mayor prueba hasta la fecha. Al mismo tiempo, sus amigos atraviesan los altibajos del amor y la amistad y se enfrentan a los agridulces retos de crecer y seguir adelante. ¿Puede el primer amor durar para siempre? Así lo define Netflix en su nota de prensa, una película que llega para cerrar la historia de las tres temporadas de la serie, basada en los populares cómics creados por Alice Oseman. Kit Connor y Joe Locke regresan una vez más como sus ya icónicos personajes y sí, vamos a llorar.

"Nuestra historia no se basa tanto en el sexo, porque nuestros personajes cumplen 15 y 16 años en la serie, por lo que se trata más de relaciones y amor. Es una pieza más optimista. Muestra las cosas realmente buenas de ser queer. Creo que muchas personas queer crecen sintiendo que no merecen amor, porque no tienen acceso al mismo grupo de citas o apoyo que las personas heterosexuales", comentó Locke en una entrevista para The Independent.

Fecha de estreno: 17 de julio

Deseo

Sinopsis: Lucero, una exitosa abogada, lo tiene todo: lujo, éxito, un marido devoto y dos hijos perfectos. Pero detrás de esa vida impecable, se esconde un vacío que la empuja a buscar riesgo y pasión. Todo cambia cuando Matías, el joven y atractivo entrenador de natación contratado por su esposo, irrumpe en su rutina y despierta en ella una obsesión. Lo que comienza como una atracción se convierte en una relación secreta que amenaza con destruir su mundo, especialmente cuando su propia hija también se siente atraída por él.

Ludwika Paleta es la protagonista de este thriller erótico que llegó a cines en México de forma limitada, y que ahora, a mediados de este mes de julio, podrá disfrutarse en todo el mundo gracias a Netflix. ¿Y por qué nos llama tanto la atención? Porque tenemos a Óscar Casas, el hermano de Mario Casas, haciendo uno de esos papeles que tan bien se le dan, y que ya demostró hace poco en 'Ídolos', donde compartió protagonismo con nada más y menos con Ana Mena. "Ha sido una de las cosas que yo quería contar, con mi cuerpo, con el deseo, con el sexo…", explicó el actor en una entrevista a Crónica Global. "Es una cosa que nunca había hecho y me apetecía, porque sí creo que es algo latente en todos".

Fecha de estreno: 17 de julio

Los creyentes

Sinopsis: Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Esta película de Netflix es su nuevo thriller psicológico, protagonizado por supuesto por Jose Coronado ('Legado') y Stéphanie Magnin ('La moderna'). La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín, y es una de las grandes apuestas de la plataforma para este verano. Además, cuenta con el aliciente de Coronado, experto en liderar grandes historias con giros sorprendentes, y que poco a poco es más reconocible para el resto del mundo.

Fecha de estreno: 24 de julio

72 horas

Sinopsis: Un padre casado con tres hijos se ve incluido, por accidente, en el chat grupal de un grupo de veinteañeros que planean una despedida de soltero desenfrenada en Miami, y termina asistiendo al viaje.

Kevin Hart es uno de esos comediantes que hemos visto en decenas de películas pero no acabas de reconocerle si no eres de Estados Unidos, porque tiene un humor muy característico del país norteamericano. En esta ocasión, la premisa es una locura divertida de esas que hemos visto tantas veces, pero generalmente protagonizadas por mujeres: despedidas de soltero. Aunque quizá la más célebre del cine sea la de 'Resacón en Las Vegas'. Aquí Hart está acompañado por Teyana Taylor, a la que vimos en 'Una batalla tras otra', Andy García o el cómico Marcello Hernández, al que hemos visto en 'SNL'. Además, en el apartado del guión tenemos a la dupla Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, responsables de la serie 'Cobra Kai', también de Netflix.

Fecha de estreno: 24 de julio

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