'Sueños de Libertad' vive un momento importante tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la salida de la cárcel de Nieves y la trágica e inesperada muerte de Brossard.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián insiste en su decisión de vender La Industrial para poder afrontar la compra de las instalaciones de la fábrica a Brossard. Pero Tasio intenta convencer a su padre de que se olvide de la venta, porque con la muerte de Brossard todo podría cambiar si su hijo prefiere mantener la producción en Toledo, y le pide esperar a hablar con Félix Cifuentes y saber cuáles son los planes de Hugo Brossard.

Mabel nota a su hermano muy distraído y trata de saber qué le ocurre, y finalmente Miguel le confiesa que tenía razón y le afirma que tiene sentimientos hacia Claudia y no sabe cómo actuar con ella. Mientras Mabel le aconseja que dé el paso de hablar con ella. Precisamente, la dependienta pone a Manuela al corriente de los rumores sobre la relación de Begoña y Eduardo y después el ama de llaves le cuenta todo al chófer.

Por su parte, Andrés habla con Begoña acerca de las habladurías sobre su relación con Eduardo y le muestra todo su apoyo. Y Pablo le traslada a Nieves que ha hablado con Salva y ha podido conocer mejor a la persona de la que está enamorada su hija. Finalmente, Nieves da la cara por el cantinero ante los ataques de su marido. Tras enterarse por Miguel de lo que piensa su padre de Salva, Mabel se enfrenta con él.

Don Agustín se encara con Paula tras descubrir que está trabajando como operaria en la fábrica y el párroco le pide decencia y decoro. Tras ello, Paula no duda en reprocharle a Tasio su actitud hacia las mujeres al despreciarla cuando coincidieron en la cantina.

Digna le hace ver a Fina que su padre estaría muy orgulloso de ella tras ver cómo ha madurado y le hace ver que Marta no está preparada para estar con alguien tan autónoma, mientras Fina le confiesa que le da rabia haber hecho las cosas tan mal con Bianca. Finalmente, Félix Cifuentes acude a La Industrial y deja entrever que los planes del traslado a Tánger se mantienen.

Miguel, Nieves y Pablo Salazar en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la guardia civil se presentaba en casa de los De La Reina para esclarecer las causas de la muerte de Brossard pues nadie entiende que el francés no llevara encima las pastillas para el corazón. Tras descubrirlo, Tasio empezaba a ponerse nervioso al ser consciente de que al tener el pastillero del francés podrían acusarle de haber acabado con su vida. Mientras, Damián abroncaba a su hijo por la actitud que tuvo con el empresario.

Tras su puesta en libertad y después de ver como poco a poco la normalidad va volviendo a su vida y la de su familia, Nieves proponía hacer una comida para celebrar su regreso y además no dudaba en invitar a Salva, algo que no hace demasiada gracia a su marido.

Después de descubrir la muerte de Brossard, Beatriz no dudaba en sospechar de Gabriel, pero él le dejaba bien claro que él solo intentó boicotear la venta de las instalaciones a los De La Reina y que el francés murió por un ataque al corazón.

Tras sentirse cada vez mejor cuando está con Claudia, Miguel se negaba a reconocer que le gusta la dependienta y que siente algo especial por ella. Y después de una conversación con Mabel, daba el paso y le hacía un regalo a Claudia. Por su parte, Marta se enteraba de los rumores de la relación entre Begoña y Eduardo y ponía a Andrés al corriente.

Pablo no dudaba en agradecerle a Damián la ayuda que tuvo para encontrar un abogado que consiguiera defender a Nieves y sacarla de prisión. Por otro lado, Pablo interrogaba a Salva acerca de sus ambiciones de futuro y lo que busca en su relación con Mabel.

Finalmente, la guardia civil encontraba el pastillero de Brossard debajo de la mesa de Gabriel después del movimiento de Tasio. Y pese a que las autoridades anunciaban que la investigación sobre lo sucedido se ha archivado, Tasio no para de sentirse culpable.