Este supuesto rótulo de 'La Hora de La 1' sobre Begoña Gómez levanta ampollas contra TVE y no es real

El periodista Albert Castillón, conocido por haber sido presentador en Antena 3 donde llegó a ser copresentador de 'Espejo Público', se encuentra en el punto de mira por haber propagado un bulo sobre 'La Hora de La 1'.

Así, el periodista, compartió dos capturas de pantalla completamente falsas sobre el hashtag que habría aparecido impresionado en pantalla en TVE durante la emisión del programa de 'La Hora de La 1' del pasado viernes 26 de junio. Según él, se pudo ver sobre impresionado el mensaje "Yo con Begoña". Un hashtag que se está usando en las últimas semanas como apoyo a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Por si fuera poco, Albert Castillón acompañó las capturas con esta denuncia. "Todo mi ánimo para los trabajadores de La 1 que soportan la dictadura de Sánchez y su lacayo José Pablo López. Poner "Yo con Begoña" en pantalla se recordará en las Universidades como la mayor vergüenza del ente público en manos de Sánchez", llegó a escribir.

Sin embargo, ese hashtag jamás se vio en emisión en 'La Hora de La 1' ni en ningún otro programa de TVE. Así, se trata de una manipulación hecho por IA. Pues aunque la imagen del programa presentado por Álex Barreiro junto al invitado Alberto Isaac Pérez Levy (presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en España) si es real, el hashtag que aparecía arriba no era el "#YoConBegoña" sino el habitual del magacín matinal "#LaHora26J".

Lo peor es que la denuncia de Albert Castillón se ha viralizado y compartido entre el sector de la derecha y la ultraderecha hasta el punto de que Ignacio Dancausa, el presidente de las NNGG del PP y apadrinado de Isabel Díaz Ayuso, no dudó en retuitear sin comprobar que era falso.

Tras el revuelo generado por el mensaje y desmontarse que se trataba de una manipulación y una falsedad, Albert Castillón ha optado por eliminar dicho mensaje de su cuenta de "X" sin pedir perdón ni hacer alusión al bulo que ha propagado en contra de RTVE y 'La Hora de La 1'.