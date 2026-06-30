'Sueños de Libertad', avance capítulo 594 del miércoles 1 de julio: Marta y Fina, enfrentadas y el interrogatorio sobre la muerte de Brossard

'Sueños de Libertad' atraviesa momentos cruciales en sus tramas tras el regreso de Fina (Alba Brunet) y la muerte inesperada de Brossard que podría dar un giro a los planes del traslado de la fábrica a Tánger.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz trata de saber qué le ocurre a Begoña y la enfermera le confiesa que su marido se ha enterado de los rumores sobre su relación con Eduardo y le ha abroncado poniéndole en duda como madre.

Andrés no se da por vencido y trata de acercarse a Valentina para retomar su relación y ella le deja entrever su decisión de marcharse de Toledo. Mientras, Tasio habla con Paula y le pide perdón por haberle hecho daño y le pone al corriente de todo su pasado. Asimismo, le deja claro que merece alguien que la quiera de verdad.

Félix Cifuentes no duda en interrogar a Gabriel por la muerte de Brossard ante sus sospechas de que los De La Reina están detrás y el abogado defiende que todo fue un accidente. Y tras hablar con Miguel sobre la negativa de Claudia a su cita, Manuela habla con su sobrina y anima a que le de una oportunidad al doctor.

Fina se encara con Marta por haberle ocultado la llamada de Bianca y le deja claro que si rompió con ella es por estar con ella pero que lo hizo de mala manera y trata de saber qué necesita para demostrarla que puede confiar en ella. Mientras, Marta le confiesa que tiene miedo a perderla.

Marta y Tasio vuelven a discutir después de que le pille hablando con Carmen y su hermano estalla contra ella acusándole de acabar con su matrimonio. Finalmente, don Agustín acude a ver a Begoña por los rumores sobre su relación con Eduardo y la enfermera no duda en pedirle ayuda al párroco para que consiga parar las habladurías. Por otro lado, Beatriz aprovecha para volver a malmeter a Gabriel y él termina sucumbiendo a su pasión.

Nieves, Pablo y Mabel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta se enfrentaba con Tasio por su idea de seguir con La Industrial y que los De La Reina se queden sin nada y las instalaciones caigan en manos de Floral. Mientras, Andrés trataba de mediar entre ellos para que no caigan en enfrentamientos y se comprometía a convencer a Hugo Brossard para mantener la producción en Toledo.

Salva visitaba a Nieves en el dispensario para darle la bienvenida de nuevo a la colonia y aprovechaba para pedirle consejo sobre cómo acercarse a Pablo y convencerle de que es una buena persona. Por su parte, Carmen llamaba a Claudia y la dependienta le contaba que Tasio ha contratado a Paula como operaria en la fábrica ante las insistencias en saber si su marido y la doncella siguen relacionándose.

Félix Cifuentes no tenía reparos en mostrarle a Cloe las sospechas de lo beneficiosa que puede ser la muerte de Brossard para los De La Reina pues sigue sin entender que el francés se olvidara de sus pastillas y ella daba la cara por la familia. Mientras, Damián se mostraba con dolor porque Tasio sea tan orgulloso y no valore el legado familiar como sus hermanos.

Por su parte, Tasio se confesaba con don Agustín por lo sucedido con Paula. Y Salva daba un paso al frente y decidía pedir un préstamo para poder abrir un negocio nuevo ante el posible cierre de la cantina y le cuenta sus planes a Miguel. Por su lado, el doctor se armaba de valor y le pedía una cita a Claudia.

Eduardo le pedía a Begoña perdón por las habladurías de la colonia y ella le confesaba que lo único que le preocupa es cómo le pueden afectar a sus hijos. Y Gabriel se encaraba con su mujer tras sentirse humillado por los rumores y le preguntaba si era verdad que se ha acostado con el chófer. Finalmente, Fina descubría que Marta le ha ocultado que Bianca la llamó.