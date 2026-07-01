Terelu Campos retorna a la tarde de Telecinco y hace pública la teoría de Jorge Javier sobre el futuro de 'De Lunes a Viernes'

Tres años después del final de 'Sálvame', Terelu Campos vuelve a las tardes de Telecinco como una de las colaboradoras estrella de 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' que conducirán Santi Acosta y Beatriz Archidona desde el próximo lunes 6 de julio entre las 18:15 horas y las 20:00 horas.
En 'De lunes a viernes', Terelu Campos volverá a coincidir con rostros con los que trabajó durante años en 'Sálvame' como Lydia Lozano, Karmele Marchante, Rosa Benito, así como con sus habituales compañeros de 'De Viernes' como Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Rossi. A ellos se unirán nuevas caras como María Jesús Ruiz, Ylenia Padilla, Claudia Chacón, Maica Benedicto o Sebas Gallego, entre otros.
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El programa producido por Mandarina llega para completar la reformulación de las tardes de Telecinco tras los recién estrenados 'Amor o lo que surja!' y 'El verano se mueve'. El nuevo formato ejercerá así de telonero de '¡Allá tú!' y tomará el relevo de 'El diario de Jorge', que cerrará la temporada este viernes.
Precisamente, Terelu Campos ha revelado en un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, que ha podido hablar con Jorge Javier Vázquez y el catalán le ha mostrado su felicidad porque sean ellos quienes ocupen el vacío que deja su programa durante este verano.
Asimismo, Terelu Campos tampoco tiene reparos en confesar si se vería dando el salto a presentadora sustituta cuando Santi Acosta y Beatriz Archidona se tomen un breve descanso, o si le gustaría que el formato sobreviva a los meses de julio y agosto y se mantenga en temporada alta en las tardes de Telecinco.
¿Te imaginabas volver a las tardes de Telecinco después de lo que pasó?
Hombre, con la perspectiva que nos fuimos, no. Con la que hemos vuelto, ¿por qué no?
¿Has recibido algún mensaje de los compañeros de 'Sálvame' que no van a estar en 'De lunes a viernes'?
No, yo no tengo contacto con ninguno. Con alguno he podido coincidir, y con alguno que no es colaborador he recibido suerte, ánimo y ya está.
Lydia dice que no sabe de qué va el programa y parece que tampoco está muy claro quienes vais a estar cada día...
Bueno pero es que esto siempre ha sido así. Cuando hacíamos 'Sálvame' u otros programas había unas pizarras de quién venía cada día. Pero y qué más da, vamos a rotar todos, que más da si coincides con uno o con otro. Y los temas de los que hablaremos estoy segura de que antes de empezar el programa lo sabremos, porque Julia Tapias es una persona muy organizada y le gusta que todos estemos bien preparados y no dejar las cosas al azar. Otra cosa es que esto va a ser un programa en directo y haya espontaneidad y las reacciones ante cosas que no sabemos.
¿Cómo vas a llevar el tema de las audiencias?
Lo importante no es solo la audiencia del lunes, que sea una audiencia que nos satisfaga, sino que la del martes siga y que la del miércoles siga en ascenso. Hay muchos programas que empiezan con una grandísima audiencia y luego la van perdiendo. Y eso es lo grave. Cuando tú empiezas con poco y, poquito a poco, te vas ganando al público, eso es lo que consolida de verdad un programa, eso es lo que hace largo en el tiempo un programa.
¿Te planteas que el programa pueda continuar más allá del verano?
A ver, no seamos tontos. Ese es el principal objetivo, tanto de la productora como de la cadena. Cuando uno hace una apuesta en verano... Muchos años de mi vida y de mi carrera profesional se han probado programas en verano que luego han durado muchos años porque se han consolidado. El verano es una buena época para testar. Ojalá. De verdad, nosotros estamos dispuestos a trabajar de lunes a viernes y los viernes por la noche.
Tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona descansarán algunos días y se van a turnar para cogerse vacaciones. ¿Se ha planteado la posibilidad de que puedas ser presentadora en algún momento?
No, desde luego a mí no se me ha informado absolutamente nada de eso.
¿Y si te lo ofrecieran?
Pues tú qué harías. Decir que sí, ¿no? Pues lo mismo que haría yo.
¿Pero es algo que has llegado a pensar o a plantearte?
No, no. Primero, no sabía que se iban a turnar. Me acabo de enterar como vosotros. Me parece normal que en algún momento todos tengamos unos días de descanso porque luego el año entero es duro, pero no me he planteado en ningún momento ni nadie me había comunicado nada. No tenemos ni idea de eso.
Tu vas a ser abuela próximamente, ¿te tomarás un descanso en el programa?
Hombre la que pare es mi hija, no yo. Yo creo que no tengo baja por maternidad por ser abuela, creo que no hay baja por eso. Yo imagino que cuando nazca mi nieta estará ya muy avanzado 'De lunes a viernes' y espero que estemos muy felices y muy contentos.
¿Estás preparada para que cuando seas protagonista o haya alguna noticia de tu familia te mojes y tengas que entrar al barro?
Yo no estoy mojada, ya estoy ahogada, por lo tanto estoy ya preparada. De todas formas aquí venimos a divertirnos y es lo que queremos hacer.
Vais a ocupar el hueco de 'El diario de Jorge'. ¿Crees que Jorge Javier os verá y os dirá algo?
Pues mira, cuando esté en Madrid es probable que sí. He tenido la oportunidad de hablar con Jorge hace unas semanas porque a veces coincido, llego aquí y todavía él no se ha marchado, y me paso por el plató a verlo. Me dijo: 'Lo vais a hacer muy bien y va a funcionar'. Y yo le contesté: 'Jorge, Dios te oiga'. O sea que Jorge está contento de que nosotros empecemos este proyecto. Eso lo puedo asegurar.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.