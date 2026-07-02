La medida de programación de RTVE con el España-Austria del Mundial para blindar en La 1 a su oferta de prime time

Si hay un formato que está siendo la revelación de este arranque de verano es 'El perro andaluz', el programa que conduce Manu Sánchez en el prime time de La 1. Tras conseguir el mejor estreno de entretenimiento en la cadena desde hace dos años, el espacio retoma su lugar habitual en la parrilla de la cadena pública tras ser relegado al late night la semana pasada.

No obstante, el horario del arranque de la cuarta entrega de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' dependerá de si el partido de dieciseisavos del Mundial, que enfrentará a España con Austria, concluirá con los 90 minutos reglamentarios o si el encuentro se decidirá en la prórroga y penaltis. Pues en ese caso, el programa del cómico andaluz retrasará su comienzo.

Y es que aunque está previsto que 'El perro andaluz' dé inicio en torno a las 23:00 horas justo después del partido de La Roja, si el fútbol se retrasa también lo hará el programa de Manu Sánchez; que como decimos la semana pasada se emitió precisamente en late night tras otro partido del Mundial manteniendo su liderazgo en audiencia con un 13.7% de cuota de pantalla y 711.000 espectadores.

La cuarta entrega del programa estará marcada precisamente por el ambiente del Mundial y por ello, el Cartuja Center de Sevilla se convertirá en un gran punto de encuentro donde el público compartirá la emoción del partido de España antes de formar parte de una edición muy especial del show. Además por primera vez el programa se emitirá en directo dándole aún más emoción.

'@PerroAndaluzTVE , by @_ManuSanchez_ ' convierte la noche del partido de España en una gran fiesta EN DIRECTO



🔸El Cartuja Center de Sevilla acogerá una gran fiesta de televisión, música y humor



🔸Contará con la presencia de Niña Pastori, Anabel Alonso, María Galiana, Mari Paz… pic.twitter.com/osNSUjwJDw — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 1, 2026

Niña Pastori y Anabel Alonso, invitadas de 'El perro andaluz'

Para arrancar el cuarto programa, Manu Sánchez recibirá en el plató de 'El perro andaluz' a Niña Pastori. La cantante conversará con el humorista sobre sus tres décadas de trayectoria, la evolución del flamenco y los proyectos que marcan esta nueva etapa de su carrera. La artista protagonizará además uno de los momentos más especiales de la noche, con una puesta en escena diseñada especialmente para el programa que sorprenderá tanto al público presente como a la audiencia de La 1.

La segunda invitada de la noche será Anabel Alonso. La actriz, humorista y presentadora repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera, compartirá anécdotas y se dejará llevar por el particular universo del programa, donde la frescura, la sátira y el humor siempre encuentran su espacio.

Tras su debut de la semana pasada, la actriz María Galiana, regresará al Cartuja Center para compartir con Manu Sánchez recuerdos, reflexiones y vivencias de una trayectoria marcada por el compromiso, la cercanía y una forma única de entender la interpretación y la vida.

También volverá al programa la actriz Mari Paz Sayago, que volverá a dar vida a su ya inconfundible personaje de Carmen Fuentes Segura, encargada de rescatar algunas de las joyas más curiosas del archivo del NO-DO y de la historia de TVE con su particular mirada cargada de humor. Por último, el formato contará con la actuación de Mar Tiago, que pondrá la banda sonora a una edición marcada por el ambiente del Mundial, el humor, la música y la emoción.

Así queda la programación de La 1 este jueves 2 de julio: