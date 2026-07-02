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TVE cambia el horario de 'Directo al Grano' para cancelar 'Valle Salvaje', que se detiene junto a 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' hoy

por El Televisero

La 1 de RTVE cancela 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' este jueves 2 de julio por la programación especial articulada en torno al España-Austria del Mundial

El decisivo España-Austria del Mundial FIFA 2026 se ofrecerá en La 1 de TVE este jueves 2 de julio dentro de una cobertura especial articulada en torno al partido que alterará drásticamente gran parte de la programación vespertina y nocturna del canal. Te lo contamos todo en El Televisero para que no pierdas detalle.

El choque, primer todo o nada de un torneo que ya se encuentra en fase de eliminatorias, está previsto a las 21:00 horas desde el SoFi Stadium de Los Ángeles. Si el enfrentamiento se resuelve en los 90 minutos reglamentarios, finalizará a las 23:00 horas y solo dejará fuera de la parrilla a 'La Revuelta' en lo que respecta a la franja nocturna. En cambio, si hay necesidad de dirimirlo en prórroga o tanda de penaltis, provocará que 'El perro andaluz' se relegue al late night como ya sucedió la semana anterior.

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Esto en lo relativo a la banda horaria del access y del prime time. En cuanto a la tarde, el España-Austria también tendrá un impacto muy grande y, en ciertos casos, incomprensible. Y es que, aunque el partido comienza a las 21:00 horas, La 1 de RTVE ha determinado programar un espacio previo de dos horas y media de duración que arrancará a las 18:30. Es decir, caerán de la parrilla 'Aquí la Tierra', 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'La Promesa', pues coincide de lleno en horario con estas tres ofertas regulares.

Para el público consumidor de estos productos resulta innecesario un previo al partido tan amplio que obligue a prescindir de los citados espacios televisivos. Sin embargo, lo más llamativo es que 'Valle Salvaje' también desaparecerá de la programación debido a que, como ya sucedió el pasado lunes, TVE ha decidido una ampliación de 'Directo al grano' hasta las 18:30 horas, comiendo así el hueco del serial de época.

Así queda la programación vespertina y nocturna de La 1 de TVE este jueves:

  • 15:55 horas - 'Directo al grano' (versión extendida)
  • 18:30 horas - Camino a Nueva York
  • 20:40 horas - Previo Mundial FIFA 2026
  • 21:00 horas - Partido España vs Austria
  • 23:00 horas - 'El perro andaluz' (sujeto a retrasos en caso de prórroga o penaltis)

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