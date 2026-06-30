Jesús Cintora utiliza a Intxaurrondo para dar donde más duele a Feijóo ante su bulo del amaño de las audiencias de TVE

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra RTVE. Esta vez, desde el programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos, donde ha definido a la televisión pública como la "televisión del régimen". Además, le ha acusado de "no cumplir la ley". Unas declaraciones a las que no dudó en contestar con contundencia Jesús Cintora en 'Malas Lenguas', dándole donde más le puede doler al líder de la oposición.

"¿Usted ve alguna vez RTVE?", le preguntó Jiménez Losantos en su programa de esRadio. A lo que el presidente del PP contestó sin dudarlo: "No". Y justificó su respuesta atizando a TVE y volviendo a sembrar la duda sobre el sistema de medición de audiencias, del que se encarga la compañía privada Fifty5Blue: "No me parece de recibo tener una televisión del régimen. Es una televisión que ya no cumple la ley, que hace unos shares fantásticos cuando no funcionan… y es que el otro día llega un apagón en televisión y es un share del 18, 19, durante el apagón. Lo que me sorprende es cómo el resto de televisiones siguen midiéndose por ese sistema".

Tras la emisión de las palabras de Feijóo el presentador de 'Malas Lenguas' no ha dudado en reaccionar con rotundidad. Y lo ha hecho dándole donde más le puede doler, recordando su famosa entrevista en 'La Hora de La 1' donde Silvia Intxaurrondo le puso contra las cuerdas. "Para entender el presente hay que estudiar un poco el pasado", ha empezado diciendo el periodista.

Jesús Cintora va a dar donde más puede doler a Feijóo en 'Malas Lenguas'

"Entre otras cosas, Feijóo no soporta que vino a esta casa, Intxaurrondo le colocó ante sus bulos, intentó mentir y desde entonces no lo ha superado. Pero está invitado a volver aquí, señor Núñez Feijóo", le ha propuesto Jesús Cintora, antes de dejar claro una cosa: "Eso sí, si usted dice algo que no es verdad, haremos como Intxaurrondo y diremos que no es verdad. Y luego ya con lo de la televisión del régimen, pues analice usted lo que está pasando por ahí. Y audiencias hay, claro que sí", ha sentenciado el presentador, haciendo alusión a la manipulación en las televisiones autonómicas de las comunidades donde gobierna el PP, como Madrid o Galicia.

Acto seguido, Jesús Cintora ha dado paso al periodista y director de Público Manuel Rico. El tertuliano ha recordado que "los trabajadores de la televisión gallega son, en el conjunto del Estado, los que llevan más años protestando por la manipulación en la televisión autonómica de Galicia. Empezaron cuando estaba Feijóo de presidente. Llevan más de cuatro años y medio con las protestas de los 'venres negros' (Viernes negros), y han seguido después de que Feijóo lo dejase (La Xunta de Galicia)".

Tras esto, ha formulado una pregunta a sus compañeros de la mesa: "¿Cuál es la política de comunicación de Feijóo?". Y él mismo ha contestado, tirando de hemeroteca: "Lo sabemos, está probada. Es una manipulación extrema de los medios públicos y un control extremo, vía subvenciones, de los medios de comunicación privados. Están ahí todos los datos, no hace falta imaginar ni suponer como sería, como no sería. Solo hace falta ver lo que hizo durante años en Galicia".

A continuación, Jesús Cintora ha dado paso a Gloria Marcos, quien ha denunciado la manipulación que, a su juicio, existe en la televisión autonómica valenciana À Punt bajo el mandato del PP. "Y lo que hacen allá donde gobiernan, sobre todo cuando gobiernan con Vox como es el caso de la Comunidad Valenciana, donde técnicamente tendente a cero es la audiencia que tienen algunos programas como el que le montaron a Toni Cantó", ha recordado la colaboradora de 'Malas Lenguas'.