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RTVE se carga el grueso de la parrilla de tarde de La 1 y retira 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' hoy miércoles

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

La 1 levanta este miércoles buena parte de su programación de tarde ('Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas') por culpa del Mundial

RTVE retira 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas'
RTVE retira 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' | Montaje El Televisero

La retransmisión del Mundial de Fútbol está afectando de lleno a la programación diaria de RTVE. Este miércoles 1 de julio, la parrilla de tarde de La 1 volverá a sufrir grandes cambios por la emisión en abierto de otro de los partidos de dieciseisavos de final. Así, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' y 'Malas lenguas' volverán a desaparecer.

Todo después de que tanto las series como el programa que presenta Jesús Cintora, así como 'Aquí la tierra', ya fueran cancelados también el lunes por la emisión del partido entre Brasil y Japón. Y lo mismo sucederá también este jueves 2 por el amplio previo que emitirá La 1 del partido entre España y Austria.

Si nos detenemos en la programación del miércoles podemos ver como 'Directo al grano', el programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró se mantendrá en su horario habitual de 15:50 a 17:45 horas. Será entonces cuando empiece el previo al encuentro entre Inglaterra y R.D. Congo, que comenzará a las 18:00 horas. Justo después del partido se emitirá un nuevo especial de 'Camino a NY' con todo el post partido.

Tras ello, a las 20:25 horas, tomará el relevo 'Aquí la tierra', que este miércoles estrenará su nueva etapa tras la marcha de buena parte de su equipo por la internalización de su producción y el debut de Marc Santandreu como nuevo presentador para la versión de los domingos. Con ello, el espacio divulgativo regresará a la programación después de haber sido otro de los grandes damnificados por el evento deportivo.

De ese modo, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' no regresarán a la parrilla diaria de La 1 hasta el viernes 3 de julio cuando la programación de la cadena pública recuperará la normalidad, pues ese día el partido que ofrecerá será a partir de las 0:00 horas con el Argentina-Cabo Verde.

Así queda la programación de La 1 este miércoles por la tarde:

  • 15:50 horas - 'Directo al grano'
  • 17:45 horas - Mundial FIFA 2026 (previo)
  • 18:00 horas - Mundial FIFA 2026: Inglaterra-R.D. Congo
  • 20:00 horas - 'Camino a NY'
  • 20:25 horas - 'Aquí la tierra'
  • 20:55 horas - 'Telediario 2'

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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