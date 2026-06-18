Iñaki López desmonta desde La Sexta el bulo de Feijóo en su entrevista de 'El Hormiguero' y pide ser contundente con un dato

Un día después de que Alberto Núñez Feijóo visitara 'El Hormiguero', Iñaki López y 'Más vale tarde' han desmontado una imprecisión que el líder del PP tuvo en su entrevista con Pablo Motos. Una visita que anotó un 13.1% y 1.630.000 espectadores siendo el programa que mejor resistió al partido entre Inglaterra y Croacia del Mundial, que lideró su franja con un espectacular 27.2% de cuota y 3.151.000 espectadores en La 1.

"Ayer Feijóo fue a divertirse a El Hormiguero y se lo pasó en grande, sobre todo con una de las cuestiones que le pusieron sobre la mesa como Zapatero y vaya si lo disfrutó, le llamó joya del PSOE o Ghandi español", empezó diciendo Iñaki López antes de dar paso a un vídeo sobre la entrevista del líder de la oposición.

Después del vídeo sobre las declaraciones de Feijóo sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero con Motos, el presentador no dudó en cuestionar un bulo que soltó el político gallego en el programa de Antena 3. "Contundente también tiene que ser la prensa, y nosotros hemos localizado una serie de imprecisiones bastante importantes a destacar del discurso de Feijóo ayer en 'El Hormiguero' porque utilizó datos que no se corresponden con la verdad y que hay que poner en contexto", recalcaba Iñaki López.

"Uno de ellos tenía que ver con el número de personas que en España tiran de la ayuda mínima vital, del ingreso mínimo vital. Cerca de 800.000 personas. Y Feijóo hacía una división entre los españoles y los inmigrantes entre los receptores de ese ingreso mínimo vital. Y ahí había unas imprecisiones que hay que aclarar", insistía el vasco.

Tras ello, conectaba con Conchi Gil, que desde redacción aclaraba lo sucedido. "En esa entrevista Núñez Feijóo daba un dato de las personas migrantes que cobran el ingreso mínimo vital, y en concreto aseguraba que 500.000 personas migrantes lo cobran a día de hoy en nuestro país. Y atención a esa palabra, a 'cobra'", explicaba la redactora.

'Más vale tarde' corrige las imprecisiones de Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero'

"Esto es lo que ha dicho Feijóo pero este dato nosotros no lo hemos encontrado en la información oficial. Esta es la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a fecha de mayo de 2026 hablan de que 862.859 personas cobran el ingreso mínimo vital y del total solo 150.679 son personas migrantes. El resto, 711.892 son españolas", exponía la redactora de 'Más vale tarde'.

"Y por eso no entendemos ese dato que aportó Feijóo y hemos preguntado al PP pero no aclaran del todo nuestra duda y no nos responden a esa cuestión. Y la única explicación que hemos encontrado es que haya multiplicado por 3 la cifra oficial que da el Ministerio, dando a entender que todos los miembros de una familia cobran el ingreso mínimo vital, cuando esta ayuda se da a una persona concreta, no a todos los miembros de una familia", añadía Conchi Gil. "Es como decir que el paro en lugar de cobrarlo 2,3 millones de personas lo cobran casi 7 porque se tiene en cuenta al hijo o el cónyuge. O que las pensiones las cobran 28,5 millones en lugar de los 9,4 millones de pensionistas que son titulares y cuentan con esta ayuda en nuestro país", sentenciaba.

Era entonces cuando Iñaki López no se reprimía su opinión. "Vaya, qué curioso, Feijóo diciendo que el PSOE no le da los datos y a nosotros no nos lo da la propia Génova, que hemos tenido que interpretar los datos porque no nos dicen cuál es su fuente. O sea, que están confundiendo el número de personas que cobran el ingreso mínimo vital con el número de beneficiarios. Una persona puede vivir con otras tres y todas se benefician de ese ingreso aunque quién lo cobra es solo una", terminaba diciendo el presentador. "Yo creo que no está confundiendo datos, está mintiendo", agregaba Tania Sánchez recordando como en la campaña de 2023 ya usó datos falsos en debates y en entrevistas como la que le hizo Silvia Intxaurrondo en TVE.