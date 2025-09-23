Anabel Alonso alza la voz con tres inapelables palabras para sentenciar a Aznar tirando de hemeroteca

Las últimas declaraciones de José María Aznar, negando la existencia de un genocidio en Gaza perpetrado por Israel siguen dando mucho de qué hablar. El expresidente del Gobierno no solo justificó el genocidio, sino que, además, acusó a Pedro Sánchez de "abanderar la causa palestina" solo "para mantenerse en el poder".

Como cabía esperar, el actual líder del Ejecutivo no tardó en reaccionar. Durante su discurso en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, en Barcelona, Sánchez se mostró muy duro con Aznar, del que dijo que no espera "ninguna lección", pero sí unas "disculpas" por meternos en la guerra de Irak y por sus "mentiras con el 11".

"¿Os acordáis de José María Aznar?", ha comenzado preguntando el líder de los socialistas a los suyos. "¿Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza?", ha añadido, antes de contestar con dureza al expolítico del PP: "Pues ya le digo yo al señor Aznar que de él no esperamos ninguna lección, lo que esperamos son disculpas", sentenció entre aplausos.

Anabel Alonso aplaude la respuesta de Sánchez a Aznar

Por su parte, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, también se ha mostrado muy duro con el marido de Ana Botella. El catalán ha asegurado que "lo que es terminal es el aznarismo. Es terminal y es perjudicial. Dejaste los servicios públicos a ras de suelo". Y considera que la derecha está "secuestrada por el miedo, por el terror, por la soberbia y por las amenazas".

Además, Illa le ha recordado a Aznar que "tienes a algunos ministros en la cárcel, bastantes, como para que te pongas a dar lecciones. No sabes a quién tienes enfrente". Estas palabras tanto de Sánchez como de Illa en la fiesta que cada año organiza el PSC en la Ciudad Condal no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde muchos de los usuarios de X las aplaudieron.

Entre ellos algunos rostros conocidos, como es el caso de la cómica Anabel Alonso que, apenas necesitó tres palabras para aplaudir al actual presidente del Gobierno y sentenciar a José María Aznar. "Ole, ole, ole!!", se limitó a escribir la actriz en su cuenta de X, adjuntando la noticia de la contestación de Sánchez.

Ole ole y ole!! https://t.co/9bVohAt8oW — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) September 22, 2025

Además, Anabel Alonso se sentó este lunes en 'La noche en 24h' con Xabier Fortes, donde se pronunció de forma más extensa sobre la situación en Gaza. "Todo se queda corto, las palabras se quedan como vacías. Lo que ha costado que se diga genocidio y se me queda pequeño. Yo no sé qué diferencia hay entre genocidio y holocausto. A mí me parece un holocausto".

"Se han saltado todas las líneas rojas de hospitales, de colegios, de francotiradores cuando van a buscar alimentos. ¿Qué más se les puede permitir? ¿Por qué no se toman cartas en el asunto? Ahora reconocen el Estado de Palestina, cuando ya no existe Palestina. ¿Qué queda, la playa?", ha sentenciado la actriz en TVE.