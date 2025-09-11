Joaquín Prat alza la voz en 'El tiempo justo' por la "tropelía" a Pedro Sánchez y da un baño de realidad

Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez han vuelto a ser víctimas de insultos y cánticos despectivos cuando acudían a la preestreno de la película 'El Cautivo' en el centro de Madrid. 'El Tiempo Justo' no ha tardado en recoger este incidente en su mesa política, y ante una división de opiniones entre los colaboradores, Joaquín Prat no ha dudado en romper una lanza a favor del presidente del Gobierno.

El vídeo del nuevo magacín vespertino de Telecinco, partiendo de este último incidente, hacía un repaso de todas las ocasiones en las que Sánchez se ha visto increpado por las masas asegurando que "la polarización política es irrespirable". "Realmente lo es, es irrespirable para los ciudadanos pero especialmente para los políticos, que tienen que soportar situaciones así", ha sentenciado el presentador.

Joaquín Prat se pone serio con el último episodio de acoso a Pedro Sánchez y su mujer

"Yo voy por la calle, me da igual quién sea, un asesino, un violador... No se me ocurre insultar a una persona. ¿Que hay libertad de expresión? Sí, pero amparados en la masa y en esa libertad muchos cometen auténticas tropelías", ha continuado explicando Joaquín Prat, visiblemente indignado con los insultos y el acoso que el presidente ha recibido junto a su mujer en plena calle.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

A su vez, el conductor de 'El tiempo justo' lanzaba una clara advertencia sobre este estado de crispación social. "Ahora, es que Pedro Sánchez y su mujer no van a poder ir a ningún lugar público con una cierta tranquilidad durante muchos años y eso también es terrible", señalaba el periodista antes de que una de sus colaboradoras le interrumpiese.

"Pero ellos también han contribuido a esta polarización, hay que recordar que ayer mismo, a las 12 de la mañana, estaba declarando ante el juez imputada y después por la tarde le da exactamente igual la instrucción judicial que se esté llevando, se niega a colaborar y por la noche se va de estreno...", ha señalado una de las periodistas presentes en el debate, ignorando la denuncia de Joaquín Prat.

"Nunca calibras lo que puede estar sufriendo una persona hasta que te pones en su lugar"

"Yo entiendo que tendrá su libertad y su vida privada pero...", insistió la tertuliana antes de ser cortada por el presentador. "¿Sabes lo que pasa? Realmente nunca calibras lo que puede estar sufriendo una persona hasta que te pones en su lugar", ha advertido muy serio el antiguo presentador de 'Vamos a ver'.

"Si cogiésemos a cada una de las personas de este público o a nosotros mismos teniendo que hacer ese paseíllo podríamos calibrar lo desagradable que es vivir una situación así", sentenciaba finalmente Joaquín Prat, cerrando el tema con un recado. "Y entonces igual empatizas con quien verdaderamente las sufre", añadía el periodista mientras los colaboradores trasladaban el foco al reforzamiento del dispositivo de seguridad de Begoña Gómez.