¿Quién es María Ruiz, nuevo rostro de las tardes de Telecinco como copresentadora de Joaquín Prat en 'El Tiempo Justo'?

El pasado lunes, 8 de septiembre, daba comienzo en Telecinco 'El Tiempo Justo', un nuevo programa para las tardes de la cadena presentado por Joaquín Prat. Junto a él, César Muñoz y María Ruiz se pondrán al frente, de lunes a viernes, de este espacio de actualidad que toma el relevo de 'TardeAR'.

Joaquín Prat y César Muñoz son dos rostros de sobra conocidos en Telecinco. No así María Ruiz, quien afronta uno de los retos más apasionantes de su carrera tras recibir esta gran oportunidad por parte de Mediaset. La joven presentadora ejerció de abogada durante una década, aunque su verdadera pasión es el mundo de la comunicación.

Nacida en Burgos, criada en Barcelona y afincada en Madrid, el nuevo rostro de Telecinco se considera una trotamundos, ya que ha vivido en sitios tan diferentes como China o Miami. Aunque en su perfil de Instagram se define a sí misma como "comunicadora", no olvida su vocación de abogada. Estudió en la Universidad CEU San Pablo de Madrid la carrera de Periodismo y Derecho, sus dos grandes pasiones.

María Ruiz, al frente de la actualidad en #ElTiempoJusto8S: “A la gente le preocupa el bolsillo” https://t.co/PB4UbsolPp — El tiempo justo (@eltiempojusto) September 8, 2025

La trayectoria en televisión de María Ruiz antes de 'El Tiempo Justo'

El hecho de crecer en Barcelona le ha hecho ser una gran abanderada del RCD Espanyol, al que apoya allá donde va. María Ruiz cuenta con una dilatada experiencia profesional. Comenzó a trabajar en Trece TV como redactora en 'El Cascabel' para después pasar a conducir sus informativos y el programa de entrevistas 'La Azotea'. De ahí pasó a conducir el programa 'Ruta 179' y el 'Telenoticias' de Telemadrid.

La copresentadora de 'El Tiempo Justo' también se ha iniciado en el mundo de los podcast, donde ha comenzado a presentar el espacio 'De madres y de padres', junto a la psicóloga Raquel Huéscar. En él abordan las diferentes etapas que atraviesan los niños y los padres, hablando en alguna ocasión de su hija Juana.

Respecto a sus aficiones, se encuentra el deporte. Pero, sobre todo, viajar. Así lo pone de manifiesto a través de su perfil de Instagram. Ahora, la veremos cada tarde en el nuevo programa de Telecinco, donde nos contará la actualidad de una manera amena y cercana.