Joaquín Prat vaticina en 'El Tiempo Justo' quién será el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Hace justo una semana, el pasado jueves 4 de septiembre, Telecinco estrenó la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Siete días han sido suficientes para que Joaquín Prat vaticine quién será el primer concursante expulsado en la gala de esta noche, presentada por Jorge Javier Vázquez.

Después de la salvación de Gloria Camila el pasado martes, Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja se juegan la expulsión. Uno de ellos tendrá que abandonar los Cayos Cochinos. Este miércoles, en 'El tiempo justo', los colaboradores han analizado la actitud de la hija de Ortega Cano, a la que algunos han tachado de maleducada. También han criticado las bromas de mal gusto de Noel.

Y es que, según sus compañeros, el joven habría realizado algunos chistes metiéndose con el físico del resto de concursantes. La gran mayoría de colabores del programa de Joaquín Prat se mostraban contrarios a este tipo de comentarios, llegando a pedir incluso su expulsión, al ser uno de los nominados. En medio del debate, el presentador ha tomado la palabra para dar su opinión al respecto.

Joaquín Prat dice quién será el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'

"A mí me huele que todo esto es una estrategia para salvar a Kike", ha asegurado el periodista. Joaquín Prat tiene claro que sus compañeros estarían criticando la actitud de Noel para favorecer que el público salve a Kike Calleja.

Por si fuera poco, no ha dudado en lanzar su vaticino sobre quién sería el expulsado en la gala de este jueves. "¡Yo a Kike le adoro! Pero creo que va a coger las de Villadiego", ha dejado claro. De esta forma, el presentador cree que el periodista se convertirá en el primer concursante en abandonar la Palapa.

El pasado lunes 8 de septiembre, Joaquín Prat debutaba en las tardes de Telecinco con 'El tiempo justo'. Un cambio de franja horaria, ya que siempre había estado en las mañanas, sobre el que se pronunciaba en la revista '¡Hola!': "Voy a echar de menos la conciliación. Es que el horario de las mañanas es maravilloso con niños pequeños. Si tienes mucha suerte, los puedes llevar al colegio. Luego, cuando mi hijo llega a casa, estoy ahí".

Eso sí, si algo tiene claro es que no va a permitir que este cambio afecte al pequeño: "Me va a dar tiempo a hacer los deberes con él y cenar con él". Ya que, según el periodista, "si tienes niños, es clave sentase a la mesa con ellos. Cero pantallas y cero televisión, para poder tener una charla".