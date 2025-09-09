Los datos de audiencia dictan esta sentencia a 'El Tiempo Justo' con Joaquín Prat en su estreno en Telecinco

Joaquín Prat ha dado una pequeña alegría a Telecinco con 'El Tiempo Justo', la nueva apuesta de la cadena para sus tardes que estrenó este lunes. Un espacio que combina política, actualidad, sucesos, corazón y realities y que nace con el propósito de reflotar la franja y mejorar el rendimiento de su predecesor, 'Tardear'.

Y lo cierto es que ese debut ha cumplido con datos relativamente positivos. El primer programa ha obtenido un 10,1% de cuota de pantalla y más de 800 mil espectadores de media. Así, la noticia es que Telecinco alcanza el doble dígito en esa franja de 15:50 a 18:30 horas después de mucho tiempo y que mejora notablemente el 8,5% que promedió 'Tardear' en su última semana en parrilla.

La consultora Dos30' indica, además, que este nuevo formato con Joaquín Prat al frente comenzó con un 7% y que alcanzó picos superiores al 12% de share. Otro punto a favor es que 'El Tiempo Justo' se colocó por encima de la media del canal de Mediaset en la jornada de este lunes, que fue de un 9,5%.

Respecto a la competencia, resultado idéntico (10,1%) marcó 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en La 1 de TVE, al que le siguió el 10,9% de 'Valle Salvaje'. Por su parte, la serie 'Sueños de Libertad' de Antena 3 mantuvo inalterable su liderazgo con un destacado 13,3% y más de 1,1 millones de seguidores. Posteriormente, 'Y ahora Sonsoles' se quedó en un 10,3%, perdiendo frente a 'El Tiempo Justo' en estricta competencia (17:00 a 18:30 horas) por 1,3 puntos.

La llegada de #ElTiempoJusto a la tarde de @telecincoes gusta al 10.1% de cuota, 812.000 de audiencia media y 2.476.000 espectadores únicos



El nuevo magazine comienza en un 7% para conseguir picos superiores al 12%



Sube al 11.6% en el TC

Después del estreno de lo nuevo de Joaquín Prat, Telecinco bajó de nuevo al unidígito con la nueva temporada de 'El diario de Jorge' (9,1% y 639.000) y la nueva emisión del concurso 'Agárrate al sillón' (7,9% y 673.000), que no levanta cabeza.

Con todo, el resumen es que 'El Tiempo Justo' ha cumplido con su misión de llegar con doble dígito, pero sin perder la cautela a la espera de ver cómo evoluciona la primera semana de emisiones. Hay que destacar que el programa no contó con el favor del público con sus negativos comentarios en redes. Muchos opinaron que este formato supone un "retroceso" en la forma de hacer TV y un "aburrimiento" o que no aporta nada de originalidad.