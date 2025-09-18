Anabel Alonso habla de un modo desgarrador de Verónica Echegui tras su muerte: "Ha sido un palo grandísimo por inesperado"

A sus 60 años, Anabel Alonso está atravesando, posiblemente, el mejor momento de su vida. Triunfa en lo profesional y, a nivel personal las cosas no le pueden ir mejor, pues es feliz mamá de un niño de 5 años junto a su mujer, Heidi Steinhardt, quien además la dirigirá en su próxima obra de teatro.

La actriz acaba de estrenar la película familiar 'Campamento Garra de Oso', donde trabaja con niños, lo que ha disfrutado "muchísimo", según ha reconocido en una entrevista a la revista 'Lecturas'. "Son más profesionales, más disciplinados y más rigurosos que los adultos, y llevan el texto sabido al dedillo, mejor que nosotros", reconoce.

Sobre si su hijo en un futuro seguirá sus pasos en el mundo de la interpretación, Anabel Alonso confiesa: "Pues no lo sé, la verdad. Él ahora va a clase de teatro, pero será lo que quiera ser. Si quiere ser actor, o quiere ser músico, o lo que sea, lo apoyaré". Si bien reconoce que "esta profesión siempre se idealiza mucho. Y la realidad es que tanto el cine como la tele son medios muy duros. En el cine esperas más de lo que ruedas. Pero si él quiere ser actor, adelante".

"Como a mí me gusta mucho mi trabajo, y me gusta mi profesión, no le quitaría esa idea", deja claro la cómica. Aunque asegura "haber oído a compañeros y compañeras decir que ellos preferirían que sus hijos se dedicaran a otra cosa, yo les contesto que no digan eso, que este mundo es maravilloso". Por eso insiste, "que se dedique a lo que quiera, siempre tendrá mi apoyo incondicional".

Anabel Alonso habla sobre la muerte de Verónica Echegui: "Ha sido un palo grandísimo"

Verónica Echegui en la serie de TVE, 'Los pacientes del doctor García'.

Anabel Alonso fue mamá de su primer hijo con 55 años y, aunque está encantada con él, reconoce que "los años pesan". Este verano su mujer y ella han disfrutado del pequeño al máximo: "Hemos disfrutado de la piscina, de la playa, de excursiones y me he agotado, ¿eh? Quiero decir, yo soy una mujer con energía, con vitalidad, pero los años pesan. '¡Vamos a echar otra carrera, mamá!', me dice. Y yo le digo: 'Espera, hijo mío, espera'. Antes le dejaba ganar, ahora me gana las carreras", bromea.

También se pronuncia la actriz en la citada revista sobre la muerte de su compañera Verónica Echegui, un fallecimiento que dejó en shock a todos por lo inesperado. "Nunca tuve la suerte de trabajar con ella, pero en esta profesión nos conocemos todos y lo sientes como algo tuyo, como si realmente se hubiera muerto alguien muy cercano, muy próximo. Ha sido un palo grandísimo por inesperado. ¡Tantas cosas por hacer, tanto talento, tantas ganas de vivir! Hay gente de la que dices: ¡Tan pronto no!", lamenta.

Por último, Anabel Alonso habla de sus próximos proyectos. El que más ilusión le hace, una obra de teatro en la que estará dirigida por su mujer. "El 1 de octubre en Bilbao estreno un monólogo, una función de teatro, 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, que es la primera vez que se lleva a las tablas en nuestro país. Estaré dirigida por mi mujer, Heidi Steinhardt y estoy muy emocionada, muy ilusionada, es un reto grandísimo porque es un texto difícil".

"También estoy ilusionada a nivel vital porque de repente, a los 60, me encuentro redescubriéndome como actriz, explorando terrenos nuevos y experiencias nuevas. También estoy un poco asustada, pero los retos en mi trabajo nunca me han asustado, porque lo único que puede salir herido es tu amor propio, es decir, no se juega nadie la vida", sentencia.