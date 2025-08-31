La desgarradora carta de despedida de Álex García a su ex pareja Verónica Echegui: "Mis ojos han llorado mucho"

Hace justo una semana que la actriz Verónica Echegui fallecía a causa de una enfermedad tras varias semanas ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Siete días después, este domingo 31 de agosto, su expareja, el también actor Álex García, ha querido despedirse públicamente de ella.

Lo ha hecho a través de una emotiva carta enviada al diario 'El País'. En ella, Álex García recuerda a Verónica y su espíritu libre. "¡Fara frica!", comienza el texto. "Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos… Porque amor, llama a amor. Y así era siempre contigo", recuerda el intérprete. Y es que, pese a su ruptura, ambos mantenían una excelente amistad.

Según publicaron diversos medios, desde su llegada al tanatorio, el actor no se separó ni un solo momento del féretro de su amiga, completamente destrozado por la pérdida. En su carta, Álex García no solo recuerda a la actriz, sino a la mujer de la cual se enamoró, que fue muchas: "Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria... Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas".

Las emotivas palabras de despedida de Álex García a Verónica Echegui

Además, la describe como un "canal", más que una intérprete, capaz de dar voz a los corazones dormidos. "Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra", prosigue su carta, que también es una crítica a la frialdad del mundo y el deseo de transformar el dolor en amor colectivo: "Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo".

Sin duda, la parte más desgarradora del texto es cuando Álex García recuerda una conversación en Katmandú, donde Verónica Echegui cuestionaba el sufrimiento en los funerales españoles y proponía celebrar la vida. "Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días…y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre", asegura el actor.

"Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado y bailar libre al fin. Tu partida me ha recordado millones de momentos… entre ellos aquel día en Rumanía. A la mañana siguiente preguntamos qué significaba 'fara fricka'. Sin miedo, significaba", recuerda. Y concluye su carta con una promesa: "Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor".