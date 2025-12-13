Quién es quién en 'Ciudad de sombras' de Netflix: Conoce a los personajes de la serie póstuma de Verónica Echegui

Netflix ha estrenado este viernes 'Ciudad de sombras', un nuevo thriller basado en la novela 'El verdugo de Gaudí' de Aro Sáinz de la Maza y producido por Arcadia Motion Pictures ('El cuerpo en llamas'). Se trata además de la serie póstuma de Verónica Echegui tras su triste fallecimiento el pasado 24 de agosto con 42 años a causa de un cáncer.

Verónica Echegui protagoniza esta nueva ficción de Netflix junto a Isak Férriz ('Asalto al Banco Central', 'El cuerpo en llamas', 'Bajocero'). El reparto de 'Ciudad de sombras' lo completan otros actores de la talla de Ana Wagener ('El inocente'), Manolo Solo ('Tarde para la ira') y Jordi Rico ('Fuerte Apache') así como Marc Clotet ('Física o química'), Aina Clotet ('Citas Barcelona'), María Adánez ('La que se avecina'), Vicky Peña ('Seis hermanas'), David Bagés ('Pubertat') o Irene Montalá ('El internado').

La ficción consta de seis episodios y está basada en la primera novela de Aro Sáinz de la Maza, autor de la tetralogía de 'Milo Malart', publicada por Destino (Grupo Planeta).

El rodaje de 'Ciudad de sombras' se llevó a cabo en diferentes localizaciones de Cataluña y, entre ellas, comprendió icónicos edificios de Barcelona que hacen de la ciudad, un personaje más de la historia escrita por su director Jorge Torregrossa ('El cuerpo en llamas', 'Fariña', 'Intimidad') así como por los guionistas Carlos López y Clara Esparrach.

Sinopsis de 'Ciudad de sombras'

Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), tratar de dar con el autor del crimen.

Conoce a todos los personajes de 'Ciudad de sombras'

Isaak Ferriz en Milo Malart

El actor Isaak Ferriz, a quién hemos podido ver en numerosas series como 'El cuerpo en llamas', 'Asalto al banco central' o 'Gigantes' entre otras, se mete en la piel de Milo Malart, un inspector de los Mossos d’Esquadra apartado por indisciplina, pero que regresa para investigar un misterioso y cruel asesinato.

Verónica Echegui es Rebeca Garrido

La actriz Verónica Echegui, que falleció el pasado mes de agosto a los 42 años por un cáncer, estrena ahora esta serie póstuma después de haber participado recientemente en otros proyectos como 'A muerte' en atresplayer, 'Los pacientes del doctor García' e 'Intimidad', entre otros.

En 'Ciudad de sombras', Echegui interpreta a Rebeca Garrido, la subinspectora de policía que trabaja codo con codo con Milo para tratar de dar con el culpable del asesinato. Es una mujer metódica y disciplinada.

Ana Wagener es Susana Cabrera

La actriz Ana Wagener, a quién hemos visto en 'La última noche en Tremor' o 'Las noches de Tefía' da vida en esta nueva serie de Netflix a Susana Cabrera, la jueza encargada del caso del cuerpo quemado en la fachada de La Pedrera.

Manolo Solo como Mauricio Navarro

El actor Manolo Solo, ganador de un Goya con 'Tarde para la ira', y que ha participado en otras series como 'La Fortuna' o '30 monedas' se mete en la piel de Mauricio Navarro, una de las figuras clave de la trama de 'Ciudad de sombras' y del misterioso asesinato.

Jordi Reverté es Eduard Pintó

Jordi Reverté conocido por su participación en 'Los renglones torcidos de Dios' interpreta en 'Ciudad de sombras' a Eduard Pintó, el CEO de unas de las constructoras más importantes de Cataluña. Es una de las figuras claves de la trama pues es el hombre que aparece quemado junto a La Pedrera justo después de su secuestro.