Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad

Luto en el mundo del cine y la televisión por la muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Según informan fuentes de su entorno a El Mundo, la intérprete falleció este domingo. Según apuntan, la actriz había estado ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid en los últimos días por una enfermedad, que por ahora se desconoce.

Precisamente, en una de sus últimas entrevistas Verónica Echegui reconocía tenerle miedo a la enfermedad más que a la muerte a raíz de su trabajo en 'A muerte', la última serie que protagonizó. "Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento", reconocía en una entrevista en Fotogramas.

Nacida en Madrid en 1983, Verónica Echegui destacó por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos y auténticos, ganándose el respeto tanto del público como de la crítica habiéndose convertido en una de las mejores actrices de su generación.

Verónica Echegui, de "Yo soy la Juani" a su último papel en 'A muerte'

Fue en el año 2006 cuando Verónica Echegui saltó a la fama gracias a "Yo soy la Juani", la película de Bigas Luna en la que se convirtió en su protagonista junto a Dani Martín, por entonces vocalista de El Canto del Loco. Un papel que le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

A partir de entonces, la actriz madrileña no paró de trabajar en el cine y en la televisión con numerosos papeles que la convirtieron en una de las intérpretes más prolíficas de nuestra cultura. En 2008 volvió a ser nominada al Goya, esta vez como actriz protagonista, por su actuación en "El patio de mi cárcel".

Posteriormente llegaron papeles en películas como "8 citas", "Seis puntos sobre Emma", "La gran familia española", "Kamikaze", "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas", "Explota, explota", por la que le volvió a llover una nominación a los Goya o "Yo no soy esa".

Pero además del cine, Verónica Echegui también ha participado en varias series de televisión como 'Paco y Veva', 'Cuéntame cómo pasó', 'Apaches', 'Paquita Salas', 'Días de navidad', 'Intimidad', 'Los pacientes del doctor García', 'Citas Barcelona' y 'A muerte', donde tuvo su último papel y que se puede ver en atresplayer.