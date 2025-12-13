El público dicta sentencia a 'Ciudad de Sombras', la serie de Verónica Echegui en Netflix, y hay unanimidad

Netflix ya ha estrenado 'Ciudad de Sombras', su nuevo thriller policiaco protagonizado por Verónica Echegui, con la peculiaridad de que es el último trabajo de la actriz antes de fallecer el pasado 25 de agosto a los 42 años de edad a causa del cáncer que padecía.

La interprete madrileña encabeza el reparto junto a Isak Férriz ('Asalto al Banco Central', 'El cuerpo en llamas', 'Bajocero') de esta serie que ha visto la luz de forma póstuma. Ana Wagener ('El inocente'), Manolo Solo ('Tarde para la ira') y Jordi Rico ('Fuerte Apache') completan un reparto de lujo.

Escrita por su director Jorge Torregrossa, autor de grandes ficciones como 'El cuerpo en llamas', 'Fariña' o 'Intimidad', 'Ciudad de Sombras' consta de seis episodios y está basada en la primera novela de Aro Sáinz de la Maza, autor de la tetralogía de 'Milo Malart', publicada por Destino (Grupo Planeta).

El rodaje de esta miniserie se llevó a cabo en diferentes localizaciones de Cataluña y, entre ellas, en icónicos edificios de Barcelona que hacen de la ciudad condal un personaje más de la trama que parte de un macabro crimen ocurrido en La Pedrera - Casa Milà.

Un cuerpo quemado aparece en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad para tratar de dar con el autor del truculento asesinato de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui).

Con estos mimbres, los espectadores que ya están consumiendo 'Ciudad de Sombras' han dado su veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que hay gran consenso en esas reseñas, que te ofrecemos en el El Televisero para ayudar a decidirte si te embarga la duda de visionarla o no.

"Un notable thriller policiaco que nos deja para la posteridad la última interpretación de Verónica Echegui"

"Ver ahora 'Ciudad de sombras' es una experiencia diferente a lo que habría sido en otras circunstancias. Así es la serie póstuma de Verónica Echegui, un thriller policíaco diferente", resalta la periodista de El País Natalia Marcos. Y es que son varios los que comentan que "se hace raro (y triste) ver a Verónica Echegui sabiendo que ya no está".

"Un thriller 'noir' correcto y muy canónico, cuya mayor virtud es ser consciente del lugar donde está ubicada y ha sido rodada, no como otros", señala el crítico Lorenzo Mejino. "Es una serie de suspense que te tiene pegado a su historia" o "descomunal el trabajo, la entereza y la dignidad de Verónica Echegui" son otros de los comentarios más destacados a esta ficción de Netflix.

"Llena de giros y poseedora de una atmósfera oscura y expresionista. La serie de Jorge Torregrossa es adictiva, convierte a Barcelona en una protagonista más y nos muestra la inmensa versatilidad de Echegui en su trabajo final", valora la revista Vanitatis.

"Thriller, misterio, crímenes y el legado de Verónica Echegui en una historia que deja huella", escribe el portal Laparabólicatv. "Un notable thriller policiaco que nos deja para la posteridad la última interpretación de Verónica Echegui", sentencia por su parte Raquel Hernández Luján, redactora de cine y TV en la mítica revista Hobby Consolas.

Ver ahora 'Ciudad de sombras' es una experiencia diferente a lo que habría sido en otras circunstancias. Así es la serie póstuma de Verónica Echegui, un thriller policíaco diferente 👇 https://t.co/Y2N4d0BbEK — Natalia Marcos (@cakivi) December 12, 2025

Ayer acabe #CiudadDeSombras #Netflix

Me gustó, es una serie de suspense que te tiene pegado a su historia.

Se me hizo raro ver a #VeronicaEchegui después de su muerte, aunque todavía me queda alguna película suya pendiente. — Diego Cuenca Becerra (@Diegol_76) December 13, 2025

Descomunal el trabajo, la entereza y la dignidad de Verónica Echegui en #CiudaddeSombras.

Mención aparte para el señor #IsakFerriz, que puto escándalo su Milo Mallart, por favor — Sepe #FREEPALESTINE (@jackson_SOA) December 12, 2025

Llena de giros y poseedora de una atmósfera oscura y expresionista, la serie de Jorge Torregrossa es adictiva, convierte a Barcelona en una protagonista más y nos muestra la inmensa versatilidad de Echegui en su trabajo final https://t.co/JlIdAe5PeA — Vanitatis (@vanitatis) December 12, 2025

Hoy @NetflixES ha estrenado #CiudadDeSombras un thriller 'noir', correcto y muy canónico , cuya mayor virtud es ser consciente del lugar donde está ubicada y ha sido rodada, no como otros.. https://t.co/jQocDYG5vY — Lorenzo Mejino (@lmejino) December 12, 2025

🕵️‍♂️ Ciudad de sombras ya está en Netflix. https://t.co/kEnpLzyWHE



Thriller, misterio, crímenes y el legado de Verónica Echegui en una historia que deja huella.



¿Te atreves a entrar en la oscuridad? ✨



✍️ Mario Domínguez #CiudadDeSombras #Netflix #ThrillerEspañol… pic.twitter.com/exRdP60gPK — laparabolicatv (@laparabolica_tv) December 12, 2025

Avui arriba #CiudadDeSombras a Netflix. Com a sèrie policíaca està plena de clixés...Però és interessant en quant a arquitectura, història de Catalunya, la burgesia, i com ens tracten els mitjans espanyols. També es recordarà com un dels últims papers de #VerónicaEchegui

Prou bé. pic.twitter.com/ByrIeO6kKf — Alfons Gorina (@AlfonsGorina) December 12, 2025

Crítica de #CiudadDeSombras, un notable thriller policiaco que nos deja para la posteridad la última interpretación de Verónica Echegui: https://t.co/uW4QZzebv4 pic.twitter.com/P3CJpcQvQB — Raquel Hernández Luján (@RaqHdez) December 11, 2025

'Ciudad de sombras', la serie póstuma de Verónica Echegui: un 'thriller' en la Barcelona de Gaudí



Un relato criminal intercambiable por otro de los centenares de refritos del contenedor de Netflix, pero que sirve para versatilidad… https://t.co/tJMMoQHtIz — El Cultural (@elcultural) December 13, 2025

Se hace raro (y triste) ver a Verónica Echegui en “Ciudad de sombras” sabiendo que ya no está. Y, como detalle, cuesta reconocer a Isak Ferri caracterizado para este personaje. He tardado más de 20 minutos en reconocerlo y ha sido sólo por la voz… pic.twitter.com/nMLZEuDs2d — Colette (@cosasdecolette) December 12, 2025

Vista en una tarde "ciudad de sombras", me ha gustado más que terra alta. Verónica Echegui terminó la serie pero no la vió estrenar la pobre. DEP. — mercheli 😇 (@mercheli) December 12, 2025