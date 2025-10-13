Daniel Guzmán sorprende con lo que dice de Verónica Echegui en 'Fiesta' tras su inesperada muerte

Este domingo, 12 de octubre, Emma García ha recibido en 'Fiesta' al actor Daniel Guzmán. Aunque saltó a la fama como actor, gracias al papel de Roberto en la mítica serie 'Aquí no hay quien viva', en los últimos años se ha centrado más en su labor de director, que le llevó a obtener un Premio Goya con 'A cambio de nada'.

La última vez que le vimos en público fue en el tanatorio de su amiga Verónica Echegui, fallecida el pasado 24 de agosto a los 42 años a causa de un cáncer del que pocos eran conocedores. De hecho, la actriz estuvo trabajando casi hasta el último día. Por eso la noticia de su muerte fue un duro mazazo para todos los que la conocían y la querían.

Así lo ha reconocido el propio Daniel Guzmán este sábado durante su visita al programa de Telecinco: "Todas las pérdidas son complicadas, pero es que ella era maravillosa de verdad. Tenía una luz y un talento… A nivel humano era única". Además, admitió que llevaba un tiempo sin hablar con ella cuando murió: "Durante los últimos meses no hablamos y por eso su muerte me pegó muy fuerte, no me lo esperaba. Se precipitó todo tan rápido que fue una pérdida difícil para todo el mundo".

Daniel Guzmán estaba preparando un proyecto con Verónica Echegui

Por expreso deseo de la actriz, su muerte y su despedida se llevaron a cabo en la más estricta intimidad. Por eso la noticia de su fallecimiento dejó en shock a todo el mundo, incluidos a sus propios amigos y compañeros de profesión, como es el caso de Daniel Guzmán. De hecho, cuando las cámaras captaron su llegada al tanatorio de Verónica Echegui, el actor y director confesó que ella le había pedido que "fuera muy discreto": "En la última etapa estuvimos para hacer un proyecto juntos. Yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto, porque ella me pidió que fuera muy discreto".

Aunque, sin lugar a dudas, el más afectado por esta triste pérdida fue su expareja, el también actor Álex García. Hace unos días, concedía una entrevista en la Cadena Ser, donde confesaba lo mucho que le ha cambiado la muerte de Verónica: "Si algo estoy aprendiendo aquí y ahora es a aceptar, a no apretar, a dejar que sea la vida que mande".

"Si te enganchas a esas sensaciones sufres muchísimo. Porque, al final, la vida tiene sus planes y lo que vas aprendiendo es que cuanto antes lo aceptes y te des cuenta de que lo importante es lo que tú hagas con lo que te ocurre, lo que tú sientas y la oportunidad que tienes ante cada nuevo evento de crecer y no de anclarte en el dolor, más libre te vas sintiendo", sentenció Álex García.