Alexia Rivas impacta con la explicación sobre su desaparición en 'Fiesta' de Telecinco: "Me veía muerta"

Este sábado 11 de octubre, Alexia Rivas ha reaparecido en 'Fiesta' tras su sorprendente desaparición la semana pasada. La periodista ha explicado el motivo de fuerza mayor por el que no pudo acudir a su puesto de trabajo siete días antes.

Antes de arrancar el programa, Emma García ha dado una calurosa bienvenida a su colaboradora: "Alexia está con nosotros y nos hace muchísima ilusión. Iba a venir el sábado pasado y, en vez de coger el camino a Mediaset, lo cogió hacia el hospital". "Venía a 'Fiesta' y acabé en el hospital", confirmó ella. Acto seguido, daba la palabra a Alexia Rivas para que explicase lo que le había ocurrido.

"Es que me quedé ciega completamente", reconoció la colaboradora, dejando estupefactos a todos los presentes en el plató. La periodista sufrió una migraña muy fuerte con aura. Se trata de un dolor de cabeza intenso que puede provocar síntomas neurológicos temporales, en su caso, le provocó una pérdida de visión: "Yo que soy superdramática, pensé que era algo más grave y ya me veía muerta".

Alexia Rivas: "Estuve pensando que dirías de mí tras mi muerte"

Una situación que le hizo plantearse, incluso, qué dirían sus compañeros en los distintos programas si fallecía: "Estuve pensando en qué ibais a decir de mí tras mi muerte". Un comentario que provocó las risas entre sus compañeros de plató. "Ahora nos reímos, pero nos imaginamos cómo va la cabeza en esos momentos", ha dicho Emma García, poniéndose en el lugar de su compañera.

"No creo que vayas a ser la primera en irte de este mundo entre los que estamos aquí. Esa es mi sensación. Alguno se irá antes", sentenció, entre risas, la presentadora de 'Fiesta'. La propia Alexia Rivas ha explicado a sus seguidores de Instagram que lleva tres años padeciendo algunos problemas de salud, que desencadena en estas fuertes migrañas.