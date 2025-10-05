'Fiesta' se ve paralizado por la última hora sobre la detención del marido de Raquel Mosquera en Francia

En pleno directo de 'Fiesta', Emma García veía paralizado el debate del programa por una información de última hora que afectaba de lleno a Raquel Mosquera. "Estamos muy pendientes de esa noticia delicada que nos ha llegado sobre Raquel Mosquera y su familia", advertía la presentadora antes de conocer todos los detalles sobre lo que había sucedido.

Mientras, Marisa Martín Blázquez trataba de hablar con Raquel Mosquera por teléfono para conocer su estado y qué es lo que ha ocurrido realmente. Poco después, Kike Calleja irrumpía en plató tras haber intentado hablar con la peluquera y los vecinos para tratar de confirmar la noticia que le había llegado hace unos días y que afectaba a su marido Isi.

"Es algo tan grave que puede afectar a su vida sentimental, pero no es una infidelidad", avanzaba Kike Calleja. "Hace meses que los vecinos veían actitudes que no eran normales y todo esto está ocurriendo en la pareja y cuando han sabido algo sobre la información que tenemos todo va cuadrando", proseguía contando el colaborador de 'Fiesta' dejando entrever que quizás Raquel Mosquera desconocía realmente lo que ha pasado.

Más adelante, 'Fiesta' daba un paso más allá y daba la información que atañía a Isi, el marido de Raquel Mosquera. "Hace unos días me llama una pareja muy cercana a ellos que me habla de una información muy delicada que afecta muy directamente a Isi, el marido de Raquel. Esta información me la confirman los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia", revelaba Kike Calleja.

"No podemos contar los motivos por los que Isi está en esta situación porque es un tema muy delicado", insistía Kike Calleja sin querer entrar en más detalles sobre el por qué el marido de Raquel Mosquera habría sido detenido en Francia.

Tras ello, Marisa Martín Blázquez aclaraba que había podido hablar con la peluquera y que se había mostrado muy nerviosa y sin saber cómo reaccionar ante la noticia. Asimismo, 'Fiesta' emitía el vídeo en el que Arabella Otero se había desplazado a su casa para tratar de confirmar la noticia por su boca. "No te voy a decir nada, no te puedo comentar nada al respecto", aseguraba la que fuera viuda de Pedro Carrasco.