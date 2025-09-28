Emma García destapa su conversación secreta con Kiko Jiménez y el motivo de su desaparición de la televisión

El viernes Maite Galdeano y Cristian Suescun volvieron al plató de 'De Viernes' para hacer una reconciliación en directo y para aprovechar para seguir atacando a Kiko Jiménez y culpándole de que les haya apartado de Sofía Suescun. Este domingo, Emma García debatía con sus colaboradores en 'Fiesta' sobre esta guerra familiar.

En la entrevista de 'De Viernes', Maite Galdeano y Cristian Suescun trataron de arreglar sus rencillas y el joven confesó que se arrepentía de todos los ataques que había lanzado contra su madre y de haberse posicionado con Sofía y Kiko en su conflicto de hace un año.

Además, madre e hijo coincidieron en que es Kiko Jiménez el culpable de todo. "Somos víctimas del novio de mi hija. Lo que ha hecho es innombrable, no tiene perdón", señalaba Maite Galdeano mientras que Cristian Suescun aseguró haber seguido el guion que le hizo Kiko.

La conversación de Emma García con Kiko Jiménez tras dejar 'Fiesta'

Tras recordar las palabras de ambos en 'De Viernes', 'Fiesta' se centraba en ver cómo Kiko Jiménez ha cambiado su actitud con respecto a los problemas familiares. Si hace un año no dudaba en enfrentarse a todo y todos tanto en el programa de Emma García como en 'De Viernes', en esta ocasión el colaborador ha optado por mantenerse al margen y dejar la televisión.

"Me gustaba esta parte de Kiko, cuando se sentaba, se enfrentaba a la situación y nos daba el contenido que merecemos", aseveraba Amor Romeira cuestionando que ahora Kiko no sea valiente para enfrentarse a los problemas y haya optado por esconderse. "Esta parte de la supuesta infidelidad, de no sentarse y abandonarnos. No ha estado bien", añadía la canaria llevándose la ovación del público.

Mientras que Makoke si que optaba por defender la actitud de su compañero. "Bueno, también habla bien de él. No se ha sentado en un plató a cobrar por ello. No lo ha hecho y está demostrando que no es sólo el dinero lo que le mueve", defendía la ex concursante de 'Supervivientes 2025'.

Era entonces cuando Emma García sorprendía a todos al revelar que ella había podido hablar con Kiko Jiménez en privado. Y es que hay que recordar que muchos colaboradores aseguraron hace semanas que Kiko les había dejado de contestar.

"Le envié un mensaje. A los dos días, me contestó. Está bien, pero ha decidido mantenerse al margen de esta historia. Ya está", aclaraba la presentadora. "A unos les criticamos porque cuentan todo y a otros porque no cuentan nada. Cada uno decide", concluía la vasca dando la cara por su colaborador.