El programa 'Fiesta' de Telecinco recibe un aluvión de críticas por lo que han hecho con Begoña Gómez

Este sábado estaba previsto que Begoña Gómez acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla después de que el juez Peinado la citara para que le concrete su imputación en el caso en el que se le investiga una supuesta malversación de fondos públicos y por el que se la juzgaría por un jurado popular. Por ello, 'Fiesta' ha decidido incorporar una mesa de tertulia política, algo poco habitual en el formato de Emma García.

Y es que 'Fiesta' no suele contar con tertulia política entre sus contenidos aunque en alguna ocasión si ha tratado algún tema de esta índole con alguno de sus colaboradores habituales como Juan Luis Galiacho o Alejandro Entrambasaguas.

Sin embargo, como este sábado una de las noticias era la citación del juez Peinado a Begoña Gómez, 'Fiesta' optaba por montar una mesa de debate compuesta por tres periodistas de ideología de derecha como el propio Alejandro Entrambasaguas (El Debate), María Jamardo (El Debate), Irene Tabera (Ok Diario) y Elisa Beni (El Diario) como única representante de izquierdas.

Es decir, una mesa poco plural pues solo había una periodista de un medio de izquierdas, que últimamente está siendo muy crítica con el gobierno de Pedro Sánchez. Algo que ha sido muy criticado en redes sociales donde además se ha cargado duramente contra el programa que presenta Emma García por su poca parcialidad con un tema así y por abordar contenidos que nada tienen que ver con lo que suele ser el programa.

Por si fuera poco, ninguna de las voces que estaban sentadas en la mesa con Emma García defendía que Begoña Gómez no hubiera acudido al juzgado para ser informado de que podría ser juzgada por la ley de un jurado a pesar de que es algo que está permitido. Es más, todos cuestionaban que la mujer del presidente del Gobierno no haya acudido después de que hubiera un amplio dispositivo de seguridad para evitar que tuviera ningún tipo de problema y se le había permitido entrar por la puerta de atrás por motivos de seguridad.

Incluso Elisa Beni señalaba que la defensa del abogado de Begoña Gómez es "muy caótica". "Es que el abogado de Begoña Gómez no recurrió ni alertó de que esto podría ser juzgado por un jurado, parece todo improvisado", añadía la periodista antes de que Emma García conectara también con su reportera Arabella Otero desde los juzgados para ver como había una manifestación convocada por Hazte Oír.

Críticas por la poca pluralidad de 'Fiesta' al hablar de Begoña Gómez

Muchos no han dudado además en señalar que solo faltaba Ana Rosa Quintana en esa mesa para que estuviera todo copado por periodistas poco afines al gobierno de Pedro Sánchez para analizar la noticia sobre la ausencia de Begoña Gómez en los juzgados.

