Emma García llama al orden a Nieves Herrero y censura lo que afirma de las protestas propalestinas en La Vuelta

Este domingo estaba previsto el final de La Vuelta 2025 en Madrid. Sin embargo, los manifestantes que se habían congregado durante todo el recorrido para condenar el genocidio en Gaza y clamando contra la participación de un equipo israelí han provocado que se haya cancelado el final del evento deportivo. Un asunto que paralizaba la escaleta de 'Fiesta' con Emma García dando la última hora en Telecinco.

"Se ha suspendido la vuelta ciclista a España, es la primera vez que esto sucede porque Madrid realmente ha quedado absolutamente tomado por las protestas", informaba Nieves Herrero. "Era la final y se preveía algo así", apostillaba Emma García conectando con Marco Lopezosa, reportero de 'Fiesta' desplazado a una de las zonas en las que se encontraban los manifestantes contra el genocidio en Gaza.

"Ha habido muchas protestas a lo largo de las diferentes etapas en días anteriores y se esperaba algo así, no sé si tanto, pero quizás es lo más lógico para salvaguardar la seguridad de los ciclistas", recalcaba por su parte Emma García mientras Almudena del Pozo aclaraba que ya habían tenido que alterar parte del recorrido en San Sebastián de los Reyes para evitar males mayores.

Tras ello, Emma García volvía a conectar con su reportero dando voz a uno de los protestantes que clamaba contra el genocidio en Gaza y que lo que hay que hacer es parar esta situación por la falta de compromiso de los políticos. "Esto es un odio y un rechazo hacia cualquier genocidio, no hay que expresar violencia, la violencia la expresan ellos", sentenciaba uno de los manifestantes.

"En las imágenes que estamos viendo están protestando de forma pacífica, están protestando y así da gusto, todo el mundo tiene derecho a protestar y más por esto", defendía Emma García mientras algunos de sus compañeros aseveraban que otras protestas habían sido poco pacíficas. "Otras no han sido pacíficas, ha habido lanzamiento de objetos y una carga policial muy importante", defendía otro de los colaboradores.

Era entonces cuando se producía un debate en plató con María Eugenia Yagüe defendiendo que no era el sitio para protestar porque esto era un evento deportivo. "Es que son deportistas que viven de esto, vamos a manifestarnos pero no aquí, yo saldría mañana con la pancarta", defendía la periodista. "Pero cuando se tiene que protestar por esta terrible situación pues cuando tienes visibilidad", insistía Emma García defendiendo que siempre que sea algo pacífico.

"Es que no podemos decir que no ha sido pacífico, siempre hay unos cuantos que no lo son, pero esto son miles y miles de personas. La situación es tan grave, es terrible, hay muchísimas personas que no habrían ido a manifestarse pero no hay otra solución", defendía por su parte Karmele Izaguirre. "Yo sinceramente lo siento mucho por el deporte y por los ciclistas pero creo que esta protesta se va a ver reflejada en todo el mundo", añadía la periodista. "Si es que la protesta es necesaria, estamos todos de acuerdo pero hay que buscar el equilibrio entre la protesta y la seguridad de los ciclistas", añadía Emma García.

Después, Emma García le daba la bienvenida al plató de 'Fiesta' a María Casado, la presentadora de 'Informativos Telecinco fin de semana' para comentar todo lo sucedido después de que su reportero Marco Lopezosa retransmitiera que las protestas estaban siendo pacíficas. "Es que estas manifestaciones hay que hacerlas efectivamente y este es el tono de hacer las protestas", sentenciaba la presentadora del magacín.

Cuando Nieves Herrero trataba de leer un mensaje de José Luis Martínez-Almeida señalando a Pedro Sánchez como el culpable de la violencia que ha acabado con La Vuelta, Emma García le frenaba en seco. "Bueno no nos vamos a meter ahí", le cortaba la presentadora. "Pero espera un momento es que lo está diciendo el alcalde, soy informadora", se defendía la periodista. "Pero es que no nos vamos a meter ahí", incidía la presentadora queriendo evitar el debate político.